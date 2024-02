Le Prologue du WEC à Losail reporté de deux jours

Fortement menacé en raison de gros retards dans le fret, le Prologue du WEC n'aura pas lieu ce week-end à Losail. Les organisateurs ont pris la décision de décaler de deux jours les essais officiels de pré-saison, alors que plusieurs concurrents n'avaient pas reçu leurs voitures et/ou leur équipement ces dernières heures au Qatar.

Tandis que tout va peu à peu rentrer dans l'ordre, les préparatifs ont évidemment pris du retard et le choix de l'équité a logiquement été fait : la décision a été prise d'organiser les deux journées d'essais lundi et mardi. Une flexibilité a été facilitée par le fait que la saison 2024 du FIA WEC s'ouvrira dans la foulée sur le même circuit, avec les 1812 KM du Qatar. Dès lundi, tout s'enchaînera donc très vite pour une semaine particulièrement intense !

"Le Prologue de deux jours devait avoir lieu ce week-end, du samedi 24 au dimanche 25 février, mais il débutera désormais le lundi 26 février (8h30-12h, 14h-17h, 18h30-22h) et se poursuivra jusqu'au mardi 27 février (9h-13h)", annonce le WEC vendredi matin. "Ce changement de planning est une conséquence de la situation géopolitique actuelle, dans laquelle les voies maritimes habituelles ont connu des retards importants dans le canal de Suez et la mer Rouge."

"Une partie du fret maritime a ainsi été retardée pour arriver sur le circuit international de Losail, à Doha, au Qatar. Afin de permettre aux équipes du WEC de disposer de suffisamment de temps pour préparer les essais, il a été décidé de reporter le début du Prologue. Il n'y aura pas de changement dans le programme de la manche d'ouverture de la saison, les 1812 KM du Qatar, organisée le week-end suivant. Le départ sera donné à 11h, heure locale, le samedi 2 mars".

Lundi et mardi, le Prologue se composera de quatre séances de roulage (trois le premier jour, une le second) pour un total de 14 heures en piste. Dès le jeudi, ce seront les essais libres qui débuteront sur le même tracé de Losail, qui fait cette année son apparition au calendrier du Championnat du monde d'Endurance. Les qualifications auront lieu le vendredi, et la course le samedi à partir de 9h, heure française.