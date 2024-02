Porsche domine l'intégralité du Prologue WEC à Losail

Reporté de deux journées, puis réaménagé à plusieurs reprises concernant les horaires et le temps de piste disponible, le Prologue du WEC s'est finalement tenu lundi et mardi sur le circuit de Losail, au Qatar. C'est sur ce même tracé, visité pour la première fois par le Championnat du monde d'Endurance, que s'ouvrira la saison dès la fin de la semaine.

Initialement programmé le week-end dernier, ce traditionnel test collectif a été mis à mal par des retards de fret, certaines équipes n'ayant reçu leur voitures et leur matériel que très tardivement. La décision a donc été prise de maintenir un total de quatre séances, avec l'autorisation toutefois de ne prendre part qu'à trois d'entre elles. C'est ainsi que la première, lundi midi, n'a été que très peu plébiscitée, la majorité du plateau préférant utiliser celle de mardi après-midi.

Pour résumer, le temps de roulage possible par voiture était de 11 heures, la séance la plus longue s'étant étalée sur cinq heures lundi en fin de journée, à la lumière des puissants projecteurs qui bordent la piste.

On retiendra avant toute chose la symbolique forte de ce Prologue, qui a en effet constitué le tout premier rassemblement des neuf constructeurs désormais engagés avec des prototypes LMH et LMDh dans la catégorie Hypercar. C'est également la première fois que les LMGT3 font leur apparition en WEC, où ne roulent plus les LMP2, cantonnées à l'ELMS et l'ALMS.

De telles séances de travail permettent à chacun de mettre en œuvre un programme très établi en amont et qui rend la lecture des chronos plutôt anecdotique car les quantités de carburant et les objectifs des relais, entre autres, sont inconnus.

Dans les faits, le meilleur temps absolu sur l'ensemble des deux jours a été signé dans les dernières minutes de l'ultime séance par Frédéric Makowiecki, en 1'40"404 au volant de la Porsche 963 d'usine n°5. Le constructeur allemand a d'ailleurs figuré en tête de chacune des quatre feuilles de temps, que ce soit avec sa propre équipe ou avec l'écurie cliente Jota.

On peut également noter que lors de la deuxième séance, sans doute la plus représentative car la plus longue, disputée en nocturne et avec l'ensemble des Hypercars, les 18 premiers concurrents se tenaient en 2"5, Isotta Fraschini étant en revanche à 3"7 de la référence.

Meilleur chrono par séance

Lundi (1) : Hertz Team Jota n°12 (Porsche 963) - 1'41"822 (Norman Nato)

Lundi (2) : Hertz Team Jota n°12 (Porsche 963) - 1'40"541 (Callum Ilott)

Mardi (1) : Porsche Penske Motorsport n°5 (Porsche 963) - 1'41"223 (Frédéric Makowiecki)

Mardi (2) : Porsche Penske Motorsport n°5 (Porsche 963) - 1'40"404 (Frédéric Makowiecki)

Les classements détaillés et complets

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Désormais, les concurrents ont très peu de temps pour analyser les données récoltées, puisqu'ils retrouveront la piste dès jeudi. Ce sera cette fois pour leur entrée officielle en compétition à l'occasion des essais libres des 1812 KM du Qatar. Les qualifications auront lieu vendredi, tandis que le départ de la course sera donné samedi à 9h (heure française).