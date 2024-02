Porsche renonce à son évolution moteur pour les 24H du Mans

Sachant les délais déjà très serrés en évoquant cette possibilité le mois dernier, Porsche a finalement reporté son projet de faire évoluer considérablement le moteur de son prototype LMDh. Le constructeur allemand ne disposera donc pas de ce nouveau bloc en juin prochain aux 24 Heures du Mans, où les Porsche 963 conserveront leur motorisation originelle.

Porsche travaille sur un nouveau vilebrequin pour son bloc V8 bi-turbo de 4,6 litres, dans le but de réduire les vibrations qui ont causé en 2023 des problèmes de fiabilité sur le système hybride. Cependant, les dernières discussions menées avec la FIA, l'Automobile Club de l'Ouest et l'IMSA ont forcé le report du projet.

Les organisateurs du WEC n'étaient pas opposés à une modification du moteur mais demandaient à ce que celui-ci soit introduit au plus tard lors des 6 Heures d'Imola, en avril. Ils souhaitaient ainsi pouvoir juger d'une éventuelle évolution des performances avant les 24 Heures du Mans, alors que la catégorie Hypercar est régie par une BoP.

La marque de Stuttgart a considéré qu'elle ne pouvait pas tenir de tels délais pour assurer des tests suffisants ainsi que la production des nouveaux éléments, le moteur devant être scrupuleusement identique sur tous les prototypes, y compris ceux utilisés par les équipes clientes.

"On ne le fait pas pour Le Mans", a confirmé Urs Kuratle, directeur du projet LMDh de Porsche. "Les instances dirigeantes ont fixé des objectifs clairs sur la manière dont on devait introduire le vilebrequin, et ça ne nous permettra pas de le faire avant Le Mans. On a dit que c'était un défi et qu'on allait essayer de le relever, mais le risque était trop important."

Tandis que cette évolution est reportée, Porsche a tout de même été rassuré par l'arrivée cette année du nouveau système hybride standard commun à tous les prototypes LMDh. Développé par Bosch, WAE Technologies et Xtrac, celui-ci a fait ses preuves en janvier à l'occasion des 24 Heures de Daytona.

"Ces changements vont dans la bonne direction", a estimé Urs Kuratle. "Nos quatre voitures ont roulé sans problème au niveau hybride à Daytona. Ça nous a aidés à prendre la décision. On a dû décider de concentrer toutes nos simulations d'endurance avant les 24 Heures du Mans sur l'ancien vilebrequin. On n'aurait pas fait assez de kilomètres avec le nouveau."

Porsche doit désormais décider quand son évolution moteur fera son apparition en compétition, et aucune échéance n'a encore été gravée dans le marbre. Ce ne devrait d'ailleurs pas être le cas avant que les préparatifs pour les 24 Heures du Mans ne soient terminés.

Propos recueillis par Gary Watkins