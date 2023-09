Pour prioriser McLaren F1, Hirakawa pourrait quitter la Super Formula

Pilote de 30 ans qui court actuellement en Super Formula et en Championnat du monde d'Endurance pour Toyota, Ryo Hirakawa a été dévoilé comme dernière recrue dans le pool de pilotes de réserve de McLaren lors du Grand Prix du Japon le week-end dernier. McLaren a déclaré lors de l'annonce que le vainqueur des 24 Heures du Mans 2022 rejoindrait son programme de simulation et piloterait sa voiture de 2021, la MCL35M, dans le cadre de son nouveau rôle.

Cette nouvelle soulève inévitablement la question de l'emploi du temps d'Hirakawa pour 2024, le calendrier de la F1 devant comporter un nombre record de 24 courses l'année prochaine.

En l'état actuel des choses, six des sept dates officiellement confirmées pour la Super Formula sont en conflit avec des Grands Prix de F1, tandis qu'il y a six conflits avec des épreuves du WEC, en plus de la journée d'essais des 24 Heures du Mans qui précède la classique d'Endurance française. Cela laisserait Hirakawa disponible pour exactement la moitié des 24 GP.

Cependant, selon les informations de Motorsport.com, la possibilité de supprimer la Super Formula de son programme a été discutée au sein de Toyota, ce qui le rendrait potentiellement libre pour 18 courses. Le communiqué de presse de McLaren annonçant la nomination de Hirakawa a notamment confirmé qu'il continuerait à courir en WEC, mais n'a fait aucune mention de la Super Formula.

Ryo Hirakawa en Super Formula

Hprmis le fait d'avoir davantage de chances d'être appelé à piloter une McLaren au cas où l'un des pilotes titulaires de l'équipe, Lando Norris ou Oscar Piastri, serait dans l'incapacité de courir, il y a des avantages évidents en termes de calendrier, car cela réduirait les déplacements entre l'Europe et le Japon. Hirakawa a déménagé à Monaco au début de l'année et fait actuellement la navette pour occuper son baquet au sein de l'équipe Impul en Super Formula.

En plus de pouvoir assister à davantage de courses de F1 dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Hirakawa serait plus disponible pour participer aux séances de simulation et tester la McLaren 2021. Le pilote de 29 ans s'est rendu pour la première fois au simulateur McLaren de Woking au début du mois, et se prépare maintenant à sa première expérience avec la MCL35M, qui aura lieu dans les semaines à venir sur un circuit européen dont le nom n'a pas été dévoilé.

On ne sait pas encore si Hirakawa aura l'occasion de piloter une F1 contemporaine dans le cadre de ses fonctions chez McLaren en 2024.