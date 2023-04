Ferrari maintient "patience et humilité" à deux mois du Mans

Charger le lecteur audio

Températures quasi estivales, gestion pneumatique délicate, freinages compliqués, virages à l'aveugle, dénivelé prononcé : ce que réservent les 6 Heures de Portimão a de quoi tempérer les ardeurs de n'importe quel nouveau venu en WEC. Néanmoins, si l'humilité demeure un mantra chez Ferrari avec le tout jeune programme Hypercar, la prestation de Sebring le mois dernier a de quoi permettre d'aborder cette première échéance européenne un peu plus sereinement. Quand on a dompté les bosses de Floride sans trop de bobos, le grand huit portugais effraie moins.

En ouverture du championnat, la 499P s'est affichée comme la première force d'opposition à Toyota, décrochant la pole position à la surprise générale grâce à Antonio Fuoco, avant de terminer sur le podium, toujours avec l'équipage de la n°50, mais à deux tours des machines japonaises. Ce résultat a été accueilli avec une joie bien légitime dans l'équipe d'usine du cheval cabré, alliée à AF Corse, mais n'altère en rien les ambitions à court et moyen terme.

"Après nos excellents débuts en Amérique, nous venons à Portimão pour poursuivre l'évolution et la gestion de la voiture", prévient d'emblée Antonello Coletta, directeur de l'Attivita Sportive GT au sein de la Scuderia. "Nous voulons continuer notre chemin avec patience et humilité, sachant que nous ne sommes qu'au début d'un chapitre sportif long et complexe. Naturellement, nous allons au Portugal pour signer le meilleur résultat possible, sur un circuit très exigeant et difficile pour la voiture, particulièrement en ce qui concerne la fiabilité. C'est une variable dont nous devons tenir compte."

Ferrari donne la priorité à la fiabilité.

À deux mois désormais du grand retour de Ferrari aux 24 Heures du Mans, parfaire cet élément crucial devient en effet une idée fixe. Et avec ses deux équipages, la marque italienne n'entend pas dévier de sa ligne de conduite.

"Lors des 6 Heures de Portimão, nous nous concentrerons d'abord sur la fiabilité", confirme le directeur technique Ferdinando Cannizzo. "C'est un aspect crucial pour notre Hypercar, car il s'agit encore d'une nouvelle voiture et c'est un facteur clé pour décrocher un résultat en course. Nous espérons aussi faire un pas en avant en ce qui concerne la compétitivité par rapport à Sebring, où nous avons signé un résultat positif. Nous travaillons dur pour réduire l'écart avec nos concurrents."

La donne évoluera également avec l'entrée en vigueur de la BoP définie pour Portimão, Spa et Le Mans, après celle qui était spécifique au singulier tracé de Sebring. Un paramètre qui ne change en rien l'identité de la cible, à en croire Alessandro Pier Guidi, qui partage le volant de la n°51 avec James Calado et Antonio Giovinazzi.

"Pour l'instant, je pense que Toyota est le favori", maintient le pilote italien. "Nous devons travailler pour réduire l'écart et franchir une étape supplémentaire lors de cette course au Portugal. Après Sebring, l'objectif de l'équipe sera de terminer à nouveau sur le podium. Peut-être que cette fois, la 499P avec le n°51 y parviendra."