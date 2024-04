Ferrari retrouve un sponsor titre en Formule 1

Sans sponsor titre en Formule 1 depuis la fin du partenariat Mission Winnow né de son association historique avec Philip Morris International, Ferrari renoue avec un sponsor titre. Ce sera le cas dès le prochain Grand Prix à Miami, où l'écurie italienne se présentera officiellement sous le nom Scuderia Ferrari HP.

Ce mercredi, le constructeur italien a annoncé la signature d'un partenariat "historique et pluriannuel" avec le géant américain de l'informatique, qui s'étendra également à la branche Esport de la Scuderia.

Le logo HP fera son apparition pour la première fois sur les monoplaces de Charles Leclerc et Carlos Sainz la semaine prochaine à Miami, dans une version temporaire puisque l'écurie de Maranello a déjà annoncé qu'elle utiliserait en Floride une livrée spéciale avec du bleu pour célébrer ses 70 ans de présence sur le marché américain. Hasard ou coïncidence, le bleu est également la couleur du logo de la multinationale qui devient désormais son sponsor titre.

"Notre fondateur nous a transmis sa volonté permanente de progrès", souligne Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari, qui sera présent à Miami pour dévoiler la livrée dans quelques jours. "C'est de là que découle notre volonté d'innover sur à la fois sur la route et sur la piste, ainsi que notre engagement en faveur d'un avenir durable, de la neutralité carbone à l'éducation des jeunes générations. Nous avons retrouvé chez HP les mêmes valeurs, ce qui en fait un partenaire idéal. Nous sommes impatients d'entamer notre collaboration et de relever ensemble de nouveaux défis, et faire face à de nouvelles opportunités."

HP n'est pas un nouveau venu en Formule 1, et son implication la plus marquante à ce jour reste probablement celle qui l'a lié à l'écurie Williams et à BMW dans les années 2000, avec des livrées emblématiques, notamment sur les monoplaces de Juan Pablo Montoya et Ralf Schumacher.

PDG de HP, Enrique Lores sera également sur place à Miami, saluant déjà "la performance et le savoir-faire exceptionnel qui alimentent l'avenir" pour un partenariat qualifié de "naturel" entre les deux entreprises.

"Les deux marques se sont construites sur des histoires riches, qui ont résisté à l'épreuve du temps", souligne-t-il. "Grâce à cette collaboration unique, nous avons également la possibilité de toucher de nouveaux publics, de stimuler notre croissance entrepreneuriale et de créer un impact durable pour nos clients et nos communautés que nous avons en commun. Ensemble, nous profiterons de la scène internationale de la course automobile pour accélérer une innovation durable."