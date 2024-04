Ferrari prépare une livrée spéciale avec du bleu pour Miami

La Scuderia Ferrari prépare sa première livrée spéciale de la saison 2024, qui sera utilisée lors du prochain Grand Prix, à Miami début mai. S'il faudra patienter pour découvrir la robe dont sera habillée la SF-24 en Floride, on sait déjà qu'elle se parera de bleu, et plus précisément de deux teintes vues par le passé : l'Azzurro La Plata et l'Azzurro Dino.

Ce choix s'explique par la volonté de la firme de Maranello de célébrer son implication aux États-Unis, alors qu'elle fête cette année le 70e anniversaire de sa présence sur le marché automobile américain. En 1964 déjà, une dizaine d'années après son arrivée outre-Atlantique, Ferrari avait utilisé une livrée US blanche et bleue, arborée lors des deux derniers Grands Prix de la saison, aux USA et au Mexique. Il s'agissait des couleurs du NART, importateur de Ferrari aux États-Unis, car Enzo Ferrari s'était fâché avec la fédération italienne en lui reprochant un manque de soutien en Endurance.

La livrée utilisée en 1964. Photo de: Motorsport Images

La couleur Azzurro La Plata est une nuance claire de bleu qui a été utilisée en course automobile par l'Argentine, d'où son nom. Elle est surtout similaire à celle que portait sur sa tenue le double Champion du monde Alberto Ascari quand il pilotait pour Ferrari, avec un casque assorti. Cette même couleur a également été liée au constructeur italien quand elle été utilisée pour les combinaisons de John Surtees (photo ci-dessus), Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Chris Amon et Niki Lauda.

L'Azzurro Dino est une teinte de bleu plus foncée, que l'on n'a plus revue chez la Scuderia depuis 1974, quand elle était portée par Clay Regazzoni, après avoir également habillé les membres de l'équipe. Après cette date, les combinaisons des pilotes officiels Ferrari sont définitivement devenues rouges ou blanches.

"Ces couleurs ravivent les souvenirs de victoires historiques, de personnages emblématiques et de mécaniciens chevronnés de Maranello, qui les portaient fièrement lors des premiers triomphes du Cheval cabré", souligne un communiqué.

Si l'on en croit les informations données ce mardi par la Scuderia, la livrée spéciale de la Ferrari SF-24 de Charles Leclerc et Carlos Sainz ne sera présentée qu'une fois sur place, la semaine prochaine, sans visuels en amont.