Andretti lance une vaste campagne de recrutement à Silverstone

Comme si de rien n'était, ou presque, Andretti-Cadillac continue de mener à un rythme soutenu ses préparatifs pour monter une écurie de Formule 1. La structure américaine, après avoir reçu la bénédiction de la FIA, a pourtant été recalée en janvier dernier par les dirigeants du championnat, mais elle n'envoie aucun signal qui laisserait penser qu'elle puisse abandonner. Au contraire, l'ambition de devenir la 11e écurie du plateau est toujours intacte, dans l'attente de discussions avec la FOM avec l'espoir d'infléchir cette décision.

Après avoir dévoilé en mars son projet de nouveau campus dans l'Indiana, Andretti a inauguré au début du mois sa base anglaise, qui doit notamment abriter le département design ainsi que l'équipe de course dans des locaux situés à Silverstone. L'objectif, outre la Formule 1, sera de s'impliquer parallèlement en Formule 2 et en Formule 3.

Ces installations désormais prêtes, l'écurie américaine a lancé une vaste campagne de recrutement qui démontre une fois de plus ses intentions et sa ténacité à concrétiser ses plans. Cette semaine, elle a ouvert pas moins de 60 postes à pourvoir, tous basés à l'usine de Silverstone et en grande majorité à temps complet.

Les offres d'emploi concernent de très nombreux métiers et responsabilités, tous ou presque très spécifiques et relevant du secteur de la Formule 1. Andretti cherche ainsi un directeur du développement aéro, plusieurs ingénieurs en chef pour l'électronique et la partie logicielle, un directeur du design mécanique, un directeur de la CFD, un directeur de bureau de conception, un analyste des stratégies de course, un directeur du contrôle qualité... entre autres !

Récemment, Mario Andretti évoquait la tenue prochaine d'une "réunion fondamentale" entre l'écurie dirigée par son fils Michael et les dirigeants de la Formule 1. L'Américain précisait également qu'il fallait obtenir des garanties pour pouvoir "signer des contrats" avec le futur personnel, évoquant surtout les profils les plus expérimentés. "Nous n'avons jamais cessé de travailler depuis le début", a-t-il répété dans les colonnes de Sports Illustrated. "Nous avons déjà une voiture en soufflerie, etc. Dans l'immédiat, l'objectif est d'être sur la grille de départ en 2026."

Si Andretti-Cadillac obtenait finalement l'autorisation de s'engager en Formule 1, cela devrait se faire dans un premier temps avec l'unité de puissance Renault, avant de passer à des blocs Cadillac à partir de 2028.