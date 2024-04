Pourquoi le bleu sur la livrée Ferrari à Miami ne sera pas inédit

Ferrari l'a annoncé mardi, une livrée spéciale sera arborée lors du Grand Prix de Miami la semaine prochaine. Elle incorporera deux teintes de bleu, l'Azzurro La Plata et l'Azzurro Dino, sans que l'on sache encore dans quelles proportions. Si l'on doute évidemment de voir le traditionnel Rosso Corsa s'effacer intégralement, la Scuderia a déjà lancé son teasing en dévoilant des tenues portées par ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.

En choisissant le bleu pour cette première livrée spéciale de la saison, Ferrari remonte le fil de son histoire. En tout premier lieu parce que cette couleur a longtemps été portée par les hommes et les femmes de l'écurie, aussi bien via les combinaisons des pilotes que les habits des mécaniciens et du personnel. Une tendance qui a disparu dans les années 1980 pour mettre un accent encore plus fort sur le rouge.

Carlos Sainz et Charles Leclerc en bleu pour Miami. Photo de: Ferrari

Côté voiture, outre les cas de Ferrari privées, le constructeur italien a toujours juré fidélité au rouge hérité de la couleur nationale identifiant l'Italie aux origines des Grands Prix. Toujours, ou presque... Car si le légendaire John Surtees a porté la fameuse combinaison bleue quand il courait chez Ferrari, et s'il est entré dans l'histoire comme le seul à avoir décroché le titre mondial sur deux-roues puis en Formule 1, on oublierait presque aussi qu'il est l'unique pilote de la Scuderia qui n'a pas été sacré au volant d'une voiture rouge !

Seule la colère était rouge

L'anecdote remonte aux années 1960, avec comme explication une de ces mythiques colères qu'était capable de piquer Enzo Ferrari. À l'époque, la marque au cheval cabré rayonnait également en Endurance et, en 1964, elle sortait de ses ateliers la 250 LM. Hors, à la stupéfaction générale, la FIA refusa d'homologuer cette auto dans sa catégorie, la considérant comme un prototype.

Le litige portait sur le nombre de voitures de route produites par le constructeur, insuffisant dans ce cas, même s'il avait auparavant été contourné plus ou moins habilement pour faire accepter la 250 GTO. Vérité romancée ou légende, on raconte qu'en 1962, sans pouvoir vraiment en prouver l'authenticité, un groupe de voitures aurait été déplacé à Maranello pendant une pause café afin qu'elles soient comptées une seconde fois pour gonfler les chiffres ! Toujours est-il que cette relative souplesse n'était plus d'actualité deux ans plus tard.

Furieux, Il Commendatore en avait surtout après l'Automobile Club d'Italia, organe directeur du sport automobile italien, à qui il reprochait un manque de soutien dans cette affaire. Pour manifester sa profonde irritation, Enzo Ferrari restitua la licence de son écurie à l'ACI tout en promettant de ne plus courir sous la traditionnelle couleur rouge. La menace fut mise à exécution alors que la fin de la saison 1964 de Formule 1 approchait, se disputant sur... le continent américain. Pour le Grand Prix des États-Unis, à Watkins Glen, la Scuderia retira son engagement pour le confier à son importateur américain, le célèbre NART (North American Racing Team).

John Surtees (Ferrari 158) avec la livrée du NART en 1964. Photo de: Motorsport Images

Les Ferrari 158 V8 se retrouvèrent ainsi affublées d'une livrée entièrement nouvelle, avec un bleu profond associé à du blanc sur les machines de John Surtees et Lorenzo Bandini. La direction de l'écurie pour ces Grands Prix était parallèlement confiée à Luigi Chinetti. Deuxième à Watkins Glen derrière la BRM de Graham Hill, John Surtees réédita cette performance au Mexique trois semaines plus tard, et toujours au volant d'une Ferrari parée de bleu. Suffisant pour décrocher le titre mondial !

Ce fut la fin de la parenthèse puisque le différend qui avait mis en rogne Enzo Ferrari fut réglé en temps et en heure pour permettre à la Scuderia de retrouver son écurie d'usine et son Rosso Corsa en 1965. Et la 250 LM dans tout ça ? Elle s'imposa aux 24 Heures du Mans la même année, confiée à Masten Gregory et Jochen Rindt, et surtout au NART... mais en rouge ! Et non sans une autre histoire obscure que l'on prendra le temps de vous conter une autre fois...