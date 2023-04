Objectif podium pour la Porsche LMDh à Portimão

Charger le lecteur audio

Les 6 Heures de Portimão seront la première épreuve européenne à laquelle les Porsche 963 LMDh participeront. La marque allemande, qui s'est liée avec Penske pour ce nouveau chapitre de la catégorie reine de l'Endurance mondiale, sort d'une manche d'ouverture plutôt décevante avec les cinquième et sixième places finales lors des 1000 Miles de Sebring.

En arrivant sur un tracé moins atypique et qu'elle a parcouru intensivement pour des essais récemment, l'équipe Porsche Penske espère en tout cas mettre à profit ses données et les enseignements floridiens pour s'offrir un premier podium en Hypercar. C'est en tout cas l'objectif clairement fixé par Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

"Notre équipe Porsche Penske Motorsport a recueilli des informations cruciales lors de l'ouverture de la saison à Sebring. Sur la base de ces données et de cette expérience, nous devons maintenant exploiter davantage le potentiel de la Porsche 963. Je suis convaincu que les procédures de notre jeune équipe de WEC ne cessent de s'améliorer. Notre objectif est de monter pour la première fois sur le podium lors de la course au Portugal."

LIRE AUSSI - Isotta Fraschini réalise un premier test sans problème à Vallelunga

Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske, d'ajouter : "Après Sebring, notre programme WEC a beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer et nous sommes optimistes à l'heure de nous rendre à Portimão. Nous y avons effectué d'excellents essais avant la saison et nous avons pu simuler certaines conditions de course, ce qui a vraiment aidé notre équipe à se préparer pour l'ouverture de la saison et pour cette course."

"Ensuite, nous avons fait une bonne sortie à Sebring, où nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs, ce qui a permis à notre équipe de participer à un week-end de course complet. Maintenant, nous voulons utiliser ce que nous avons appris de tout cela, ainsi que certaines des données que nous avons pu recueillir dans le cadre du programme IMSA, et l'appliquer à la deuxième course de l'année à Portimão."

Les Porsche Penske 963 #5 et #6 seront pilotées, respectivement, par les trios Dane Cameron-Michael Christensen-Frédéric Makowiecki et Kévin Estre-André Lotterer-Laurens Vanthoor.

"Je suis curieux de voir à Portimão si nous pouvons améliorer notre performance de Sebring", a déclaré le Danois. "La course précédente ne s'est pas déroulée comme nous l'espérions car nous manquions encore un peu de puissance. Après le week-end, nous avons immédiatement procédé à des essais. Nous avons l'impression d'avoir fait des progrès. J'espère que nous pourrons les mettre à profit au Portugal et nous battre pour de bonnes positions."