Alpine juge Mick Schumacher "sous-estimé en F1"

Une opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer : c'est ainsi que Bruno Famin évoque l'arrivée de Mick Schumacher au sein du programme Alpine en Hypercar la saison prochaine. L'Allemand restera parallèlement réserviste pour Mercedes en Formule 1, après des discussions et un test à Jerez en octobre qui ont permis d'avancer vite.

"Quand on discute avec Mick dans le paddock F1, on ne manque pas une occasion de l'avoir dans l'équipe", assure Bruno Famin, directeur d'Alpine Motorsport. "Je ne vois pas pourquoi on passerait à côté de l'opportunité d'avoir un pilote si bon et si rapide. Je suis convaincu qu'il est sous-estimé en F1, et il ne faut pas oublier qu'il est champion de F2, champion de F3 ; il a de très belles compétences."

Pour Bruno Famin, l'arrivée d'un tel profil parmi les six pilotes confirmés mercredi par Alpine en WEC et aux 24 Heures du Mans ne pourra que permettre d'élever le niveau d'exigence. "Il est toujours pilote de réserve Mercedes et il a une très longue expérience, une très bonne expérience de ce qu'est une écurie de F1 au très haut niveau", insiste-t-il. "Il nous apportera des idées, de la méthodologie."

"Le test [à Jerez] était fait pour qu'il apprenne ce type de voiture, car il a fait toute sa carrière en monoplace jusqu'à présent", ajoute le Français. "C'était pour qu'il puisse découvrir le monde de l'Endurance. C'était à lui de savoir s'il allait être heureux ou pas de faire un programme complet."

Ainsi les performances de Mick Schumacher n'étaient pas au centre de l'attention lors de son roulage avec l'A424, tandis qu'Alpine a dû prendre des décisions pour définir ses besoins et recruter ses pilotes, sans encore préciser comment seront constitués les équipages. "On n'a pas organisé un test avec cinq ou dix pilotes", explique Bruno Famin. "Les conclusions que l'on peut tirer des essais sont très limitées."

Alpine prévoit également de recruter un pilote de réserve, car si Mercedes a besoin de Mick Schumacher en Formule 1, la priorité sera donnée au constructeur allemand. "Le contrat est clair, et l'accord avec Mick est clair", prévient Bruno Famin. "S'il a l'opportunité de piloter en F1 pour remplacer George [Russell] ou Lewis [Hamilton], alors il ira en F1."

Propos recueillis par Gary Watkins