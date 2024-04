Stella : La F1 a les outils pour améliorer le confort des pilotes en 2026

Puisque les F1 actuelles sont plus performantes avec des suspensions rigides et en roulant au plus près du sol, les pilotes expriment de plus en plus leurs inquiétudes quant au manque de confort au volant. Il est entendu que le sujet a été évoqué lors de plusieurs réunions de l'association des pilotes de Grand Prix (GPDA) pour que des mesures soient prises.

Max Verstappen aurait également été en discussion avec la FIA lors du GP de Bahreïn 2024. "En bout de ligne droite avec le plein, l'impact est trop important avec les faibles hauteurs de caisse", avait déploré le Champion du monde auprès de la BBC.

Plus récemment, Lando Norris est revenu sur les conséquences de ballottement incessant dans le cockpit : "Il y a des moments où ça commence à laisser des traces. Ce n'est absolument pas aussi grave qu'il y a deux ans, avec le marsouinage et tout ça, les choses se sont améliorées depuis. Mais vous devez quand même rendre les voitures extrêmement basses et rigides. Et ça pèse lourd sur vous."

La saison 2026 verra l'introduction d'un nouveau Règlement Technique et les pilotes ont à cœur de voir une amélioration du comportement des voitures et, en conséquence, de leur confort. Selon Andrea Stella, directeur de McLaren, les instances ne peuvent pas ignorer les leçons tirées depuis 2022. "Tous ces enseignements doivent absolument être pris en compte dans l'écriture des règles de 2026", a-t-il expliqué. "Ce serait un inconvénient et un travail incomplet si, en 2026, les voitures présentaient des problèmes similaires à ceux de 2022, ou si nous avions à nouveau des problèmes involontaires."

"Nous devrions être dans une meilleure situation en 2026 car ce qui s'est passé en 2022 a été très difficile. C'était parfois inconfortable pour les pilotes, et parfois extrême. Et c'était parfois dangereux parce que les voitures devenaient assez instables. Il est donc clair que nous devons nous fixer comme objectif d'améliorer notre situation. Et nous avons maintenant les outils pour le faire."

Si les équipes ont été prises par surprise face au comportement des nouvelles F1 en 2022, avec l'apparition de phénomènes inattendus tel que le marsouinage, Stella a assuré qu'elles étaient parvenues à comprendre leur situation et apporter des améliorations depuis.

"La réglementation de 2022 a surpris, avec quelques challenges involontaires", a-t-il commenté. "Nous avons réussi à comprendre ces challenges, c'est aussi la raison pour laquelle ces voitures sont beaucoup plus confortables à piloter aujourd'hui."

"Mais elles peuvent encore être assez délicates parce qu'elles ont tendance à rebondir un peu dans les sections à grande vitesse. Elles ont un peu de marsouinage et les voitures peuvent devenir assez nerveuses à cause de ce phénomène. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi à quel point la voiture est à la limite lorsque vous commencez à ajouter ces oscillations dynamiques."