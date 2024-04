Ces bizarreries sans "aucun sens" qui aiguillent Mercedes

Le début de saison 2024 de Mercedes ferait presque passer les saisons 2022 et 2023 pour de très bonnes campagnes, puisqu'après quatre Grands Prix, l'écurie compte 34 points au compteur alors qu'elle en avait 77 et 76 au même stade lors des deux exercices précédents.

Alors que les essais hivernaux avaient laissé entrevoir du mieux en termes de comportement, Mercedes a vite compris que la W15 n'offrait pas toutes les garanties attendues dans les virages à haute vitesse. Les premières enquêtes menées sur cette situation se sont orientées vers la piste d'une mauvaise corrélation entre les chiffres d'appui aérodynamique issus de la soufflerie et de la CFD (la mécanique des fluides numérique) et ceux réellement constatés sur la piste. Des efforts ont alors été mis en place pour essayer de mieux comprendre le phénomène.

Toutefois, à mesure que ces investigations se sont poursuivies, quelque chose d'étrange a été découvert : l'écurie pense désormais que l'appui produit par la W15 correspond bien à celui qui est attendu, mais qu'il n'offre pas les gains de performance correspondant. Cette découverte a semble-t-il amené l'équipe à s'orienter vers la piste d'un problème plus mécanique qu'aérodynamique, ce qui a notamment expliqué le travail dans plusieurs directions de réglages lors du GP du Japon.

Interrogé par Motorsport.com sur la compréhension actuelle de sa voiture par l'écurie, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a expliqué : "Nous mesurons l'appui aérodynamique à l'aide de nos capteurs et de nos manomètres, et cela nous indique que nous avions 70 points d'appui aéro de plus que l'année dernière dans un virage spécifique de Melbourne."

"Mais au niveau du temps au tour, cela ne représente pas 1 km/h de plus. Cela n'a aucun sens. Dès lors, où se trouve le problème ? Je pense que nous voulions cocher quelques cases [à Suzuka] pour comprendre : y a-t-il une limitation que nous avons repérée ? Je pense que oui."

Comme souvent ces dernières saisons, Wolff reconnaît que son écurie peine à comprendre pourquoi la performance n'est pas au rendez-vous. Toutefois, il assure cette fois-ci que ce n'est pas une question d'appui généré.

"Tout ce que nous avons vu au cours de ces deux années indique qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'appui aérodynamique que nous ne le pensons. Et désormais, nous avons mesuré l'appui aérodynamique et il est là. Mais nous ne sommes tout simplement pas en mesure d'en tirer le temps au tour que nous devrions et que les simulations nous montrent. Ce n'est pas anodin."

Alors que Red Bull éclabousse la F1 de sa maitrise de la réglementation depuis 2022, beaucoup d'experts s'accordant pour dire qu'une partie de son avantage en performances découle des suspensions et de la stabilité de la hauteur de caisse, pleinement adaptées aux voitures à effet de sol, Wolff suggère que c'est désormais dans ce sens qu'il faut que Mercedes progresse afin de profiter de ses qualités aérodynamiques.

"La voiture est très complexe pour nous en ce qui concerne l'équilibre aérodynamique et l'équilibre mécanique. Ces deux éléments doivent être en corrélation, et nous avons suivi une certaine trajectoire au cours des dernières années. Nous avons continué à tourner en rond et nous en sommes arrivés à un point où nous nous sommes dit : 'OK, il faut faire quelque chose de différent'."

Avec Jonathan Noble