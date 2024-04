Alonso plaisante sur son pilotage : "On va voir si je suis disqualifié"

Jugé coupable d'une conduite "potentiellement dangereuse" lors d'une manœuvre de défense face à George Russell au Grand Prix d'Australie, Fernando Alonso a été sanctionné d'une pénalité de 20 secondes qui l'a vu passer de la sixième place à la huitième. Deux semaines plus tard, au Japon, le pilote Aston Martin a une fois de plus dû regarder dans ses rétroviseurs pour conserver la sixième place, ce qu'il est parvenu à faire sans s'attirer les foudres des commissaires.

Menacé par le retour de George Russell, huitième et chaussé de pneus moins usés, Alonso a volontairement conservé une avance de moins d'une seconde sur le septième homme, Oscar Piastri, afin que ce dernier continue de bénéficier du DRS et ne soit pas à la merci de la Mercedes dans les lignes droites.

S'il a expliqué que cette stratégie était "quelque chose de normal dans une course", Alonso a tout de même fait une référence à sa pénalité du GP d'Australie en indiquant que rien ne pouvait être considéré comme acquis...

"Je ne sais plus quoi dire après l'Australie, on va voir si je suis disqualifié du championnat", a-t-il lancé en souriant. "Il est clair qu'avoir Piastri derrière était une façon de me défendre contre Russell donc j'ai probablement enlevé un peu de batterie dans la dernière ligne droite pour avoir Piastri à moins d'une seconde [d'écart]. Carlos [Sainz] a fait la même chose à Singapour l'année dernière et c'est quelque chose de normal dans une course."

Et Alonso a été bien inspiré puisque Russell a dû attendre le dernier tour pour dépasser Piastri, après une tentative infructueuse à quatre tours du but, et n'a donc pas eu le temps de revenir sur l'Espagnol. Interrogé par Motorsport.com, Piastri a expliqué avoir compris en fin de course ce qu'Alonso essayait de faire pour protéger sa position.

"Je pouvais voir que Fernando essayait de me garder [dans son sillage] par la manière dont il utilisait son énergie", a-t-il commenté. "Compte tenu de la difficulté à suivre [un pilote] avec ces voitures, c'est une bonne stratégie pour empêcher une voiture plus rapide de dépasser."

"Il y a eu quelques moments difficiles avec George mais, au final, j'ai fait une erreur et il est passé. Je suis déçu d'avoir laissé filer [la septième place] à la toute fin mais j'ai eu un peu de mal aujourd'hui dans l'ensemble."