Alonso : Retrouver Honda en 2026 a pesé dans ma décision

Désormais engagé jusqu'en 2026 avec Aston Martin, Fernando Alonso en a dit plus sur ce qui l'avait motivé à prolonger l'aventure du côté de Silverstone. Parmi les raisons évidentes, la perspective de disposer d'un engagement courant sur deux saisons qui va lui permettre d'entrer dans la nouvelle ère réglementaire au sein d'un projet qu'il accompagne depuis l'an passé, qui continue de se structurer en déployant d'importants moyens et qui va voir l'arrivée de Honda en tant que motoriste.

"C'était un point important. Je ne vais pas mentir", déclare le pilote espagnol. "Je pense que m'engager dans un projet d'une seule année n'avait pas de sens pour moi. Ce n'est pas que j'avais des propositions d'un an ailleurs ou quelque chose comme ça - c'est juste que j'ai été très clair avec Aston dans les premières discussions sur le fait que la partie attrayante de ce projet est tout simplement tout ce que nous sommes en train de construire. C'était le nouveau campus l'année dernière, ce sera la soufflerie cette année, ce sera la nouvelle réglementation en 2026. Et le fait qu'Honda vienne en tant que partenaire."

Pour l'Espagnol, l'idée de retrouver Honda, qui domine actuellement la F1 avec Red Bull, a été un élément important de sa décision : "C'était, pour moi, un must de vraiment entrer dans une nouvelle réglementation avec un nouveau projet, avec une nouvelle soufflerie. Et aussi avec Honda comme partenaire. C'était quelque chose de très, très important pour moi. Et si j'ai décidé de rester chez Aston, c'est en partie parce qu'ils sont avec Honda pour 2026, mais aussi parce qu'ils sont avec Aramco, le plus grand et le meilleur partenaire au monde."

"À présent, nous avons des gens incroyables et talentueux dans l'équipe sur le plan technique qui bénéficieront de la nouvelle soufflerie et des nouvelles installations à Silverstone", a ajouté Alonso, qui évoque un avenir allant même au-delà de sa carrière de pilote avec Aston Martin. "Il y a donc beaucoup de facteurs qui ont rendu la saison 2026 avec Aston très attrayante. Et oui, cela a été un sujet. Mais ce n'est pas seulement 2026 - c'est juste... d'une certaine manière, c'est le projet d'une vie pour moi, c'est le plus long contrat que j'ai jamais signé dans ma carrière. C'est donc quelque chose qui me permettra de rester lié à Aston pendant de nombreuses années."

"On verra bien dans quel rôle, on verra bien combien d'années je piloterai encore. Mais même après avoir piloté, vous savez, je mettrai à profit plus de 25 ans d'expérience en Formule 1, plus 10 ou 15 autres, en dehors de la Formule 1, soit près de 40 ans d'expérience dans le sport automobile au profit d'une équipe qui m'a donné cette opportunité aujourd'hui, à ce moment de ma carrière. C'est donc très intéressant pour moi, et je suis extrêmement motivé pour les années à venir."

Retrouver Honda après le catastrophique épisode McLaren

La collaboration entre Alonso et Honda en F1 n'a jusqu'ici pas vraiment été frappée du sceau de la quiétude. Le motoriste japonais avait en effet fait son retour en Formule 1 en fanfare en 2015, dans le cadre d'un partenariat exclusif avec McLaren, mais les difficultés de l'alliance avaient rapidement éclaté.

Entre manque de compétitivité et manque de fiabilité, les monoplaces dotées des unités de puissance nippones n'avaient pas permis à l'Espagnol de briller et sa frustration s'était fait jour avec le célèbre "Moteur de GP2 !" lancé à la radio lors du GP du Japon 2015. La relation entre McLaren et Honda s'était achevée en 2017, avec plusieurs cinquièmes places comme meilleur résultat.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, comme le rappelle Alonso : "Honda est assurément un constructeur qui a connu beaucoup de succès en Formule 1 et en dehors de la Formule 1, dans le monde du sport automobile, c'est toujours une entreprise que je respecte. Cela n'a pas fonctionné pour nous avec McLaren, dans les années où ils sont arrivés dans la discipline, mais juste après, ils ont réglé tous les problèmes et ils sont... Ils dominent actuellement la compétition. Et ils ont été Champions du monde ces dernières années."

La relation McLaren-Honda des années 2010 n'a pas été des plus fructueuses.

"Je pense donc qu'ils disposeront d'une base de référence déjà très solide pour 2026. Mais ils ont aussi la capacité, à Sakura, de construire quelque chose de vraiment beau. J'ai visité Sakura en 2014, 2015 et 2016. Je n'y suis pas encore retourné, mais je sais qu'ils sont très, très motivés. Et évidemment, avec les carburants durables que nous aurons en 2026, c'est quelque chose que j'aimerais également expérimenter. Comme je l'ai déjà dit, Aramco est un excellent partenaire. Alors oui, je pense que c'est gagnant-gagnant."

"Et je respecte beaucoup la culture japonaise, comme vous le savez probablement tous. Nous venons juste de rentrer du Japon, une course spéciale, [j'arbore] toujours un casque spécial quand je cours au Japon, [j'ai] un tatouage de samouraï dans mon dos. Il y a donc toujours beaucoup de liens avec le Japon et cette année 2026... Oui, c'est attrayant et j'espère qu'après l'expérience avec McLaren-Honda et l'IndyCar [Alonso avait pris part à l'Indy 500 2017 en étant motorisé par Honda, ndlr], nous avons maintenant l'opportunité de travailler à nouveau ensemble. Pour moi, c'est un vrai plaisir."

Avec Oleg Karpov