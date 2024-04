Alonso : "Ça ne pouvait pas être la fin de l'aventure avec Aston"

Fernando Alonso sera pilote Aston Martin jusqu'en 2026. C'est désormais acté, l'Espagnol ne quittera pas l'écurie de Silverstone en fin de saison, ni pour aller vers un autre constructeur, ni pour prendre sa retraite. Le double Champion du monde de F1 a assuré sa présence sur la grille et en vert jusqu'à ses 45 ans au moins. Une décision qu'il n'a, selon ses dires, eu aucun mal à prendre.

"C'était facile", a-t-il répondu lors d'une séance de questions-réponses organisée avec les médias quelques minutes après l'officialisation de sa prolongation de contrat. "Je pense que ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que nous avions dit en février lors de la présentation de la voiture. J'ai eu besoin de quelques courses ou de quelques semaines pour vraiment réfléchir si j'étais prêt à m'engager pour plusieurs autres années en Formule 1, parce que les calendriers sont un peu plus intenses, tout comme les voitures aussi, les engagements."

"Oui, mon amour pour la F1 et mon amour pour Aston Martin n'ont pas changé. Mais je voulais juste avoir le temps de discuter avec moi-même et de prendre la décision et cet engagement. Il est évident que la Formule 1 prend tout votre temps et toute votre énergie, vous devez renoncer à pratiquement tout dans la vie pour continuer à y courir. Je voulais simplement savoir si j'étais prêt à le faire."

Fernando Alonso courra avec Aston Martin jusqu'à ses 45 ans, au moins.

Alonso révèle que c'est après le GP d'Australie, fin mars, qu'il a pris la décision de poursuivre sa carrière et qu'il s'est alors immédiatement rapproché de son écurie : "Une fois que j'ai pris cette décision, je pense que c'était après l'Australie, ou quelque chose comme ça, j'ai discuté avec Aston, ce qui est exactement ce que j'ai dit en février, que ce serait ma première priorité, et oui, ça n'a pas été trop difficile."

"Je pense que nous voulions tous les deux la même chose. Je voulais continuer à courir avec Aston Martin, Aston Martin voulait aussi me garder dans le baquet. Lorsque deux parties veulent quelque chose, vous... À un moment donné, vous parvenez à un accord. C'est donc très excitant de continuer à courir et de continuer à courir avec cette équipe, dans laquelle je me sens chez moi."

"Pour moi, c'est aussi un sentiment de loyauté que je voulais exprimer à mon équipe. Il y a un an et demi, nous avons commencé ensemble et nous avons accompli tant de choses, dont certaines sont probablement sans précédent en Formule 1, à savoir atteindre de tels sommets en si peu de temps. Et je pense que c'était... ou j'ai senti que ce n'était que le début de l'aventure. Cela ne pouvait pas être la fin de l'aventure pour moi et Aston Martin."

"Alors oui, je suis très, très heureux, très excité. Et aussi pour les gens de l'usine, pour le personnel. Pour nos partenaires, nous avons d'excellents partenaires dans l'équipe. Je suis fier d'eux aussi, de tous nos sponsors. Donc oui, c'était une décision naturelle de continuer à courir et de continuer à courir avec Aston Martin, c'était très facile."

Avec Oleg Karpov