Aston Martin répond à la rumeur Adrian Newey

Depuis février et le début de l'affaire Christian Horner, qui s'est depuis muée en l'éclatement sur la place publique d'une bataille d'influences au sein de l'écurie Red Bull, l'avenir de plusieurs figures clés de la structure autrichienne a été mis sur le devant de la scène. Si, par rapport aux diverses procédures internes et aux déclarations publiques, ce sont surtout Horner lui-même, le conseiller Helmut Marko et le triple Champion du monde Max Verstappen qui ont concentré les interrogations, la question des conséquences de ce feuilleton sur la suite de la carrière d'Adrian Newey, 65 ans, n'est jamais bien loin.

L'ingénieur britannique, chez Red Bull depuis 2006, serait évidemment une prise de choix pour n'importe quelle écurie au vu des résultats des monoplaces dont il a chapeauté la conception tout au long de sa carrière. Dans ce contexte, les rumeurs n'ont eu de cesse de l'envoyer chez Ferrari, dans une nouvelle résurgence d'un vieux serpent de mer. Mais dernièrement, c'est vers Silverstone que les yeux se sont tournés.

En effet, l'écurie Aston Martin, dirigée par Lawrence Stroll, a selon les informations de l'édition italienne de Motorsport.com fait une offre à Newey en vue de l'attirer dans ses filets. Un tel recrutement s'inscrirait dans le cadre d'un projet ambitieux qui prend de plus en plus corps pour la structure britannique qui a lancé plusieurs grands chantiers, dont certains restent à achever, pour agrandir et moderniser ses installations afin d'être la plus compétitive possible à l'avenir.

Si l'écurie n'a pas souhaité commenter l'information au moment de sa parution la semaine passée, Mike Krack n'a bien sûr pas échappé à une question sur le sujet dans le paddock de Suzuka, où se déroule ce week-end le Grand Prix du Japon 2024 de F1. Ainsi, quand Sky Sports lui a demandé si une offre "astronomique" avait été faite à Newey pour le convaincre de rejoindre Aston Martin, le directeur luxembourgeois de l'équipe a répondu : "Non..."

Puis, quand il lui a été demandé s'il n'y avait aucune véracité derrière ces informations, il a ajouté : "Écoutez, nous avons une équipe technique très solide avec Dan [Fallows, directeur technique et ancien de chez Red Bull], Tom [McCullough, responsable performance], avec Luca [Furbatto, directeur de l'ingénierie]", a-t-il ensuite ajouté. "Nous avons été rejoints dernièrement par Bob Bell [directeur exécutif technique, en provenance d'Alpine]. Nous sommes donc très satisfaits de ce que nous avons actuellement."

Questionné par Motorsport.com sur la possibilité d'une offre particulièrement alléchante d'Aston Martin faite à Newey, le conseiller Red Bull Helmut Marko a déclaré : "Il faut lui demander, mais Newey est un designer très demandé. Tout le monde le convoite. Je ne pense pas que c'était la première offre et je ne pense pas que ce sera la dernière qu'il a reçue."

"Perdre Newey est toujours un grand désavantage, car cela signifie qu'une autre équipe l'aurait", a-t-il ensuite expliqué. "Dans ce cas, il emporterait avec lui ses connaissances, mais aussi une expérience incroyable. [L'équipe technique va] bien au-delà [de Newey], mais il est comme une figure culte, donc c'est très important pour les jeunes ingénieurs aussi. Ils rejoignent l'équipe parce qu'ils veulent travailler avec Newey. Dans l'ensemble, c'est un grand avantage d'avoir Adrian."

Pour rappel, une collaboration entre Adrian Newey et Aston Martin a déjà été mise en place il y a quelques années dans le cadre de la conception de l'Hypercar Valkyrie, quand la marque était un partenaire de Red Bull Racing.

Avec Haydn Cobb et Matt Kew