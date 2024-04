Alonso : "Aucune chance" que Verstappen quitte Red Bull

Figurant parmi les éléments clés du marché des transferts, Fernando Alonso continue de jouer la montre. La décision qu'il doit prendre sur sa volonté ou non de rester en Formule 1 l'année prochaine interviendra "avant l'été", seule échéance qu'il accepte de fixer aujourd'hui.

Insistant à plusieurs reprises sur le fait qu'il était l'unique Champion du monde libre de tout contrat dans le paddock, l'Espagnol a récemment affirmé qu'il entendait rester seul maître de son destin. Le contexte des récentes tensions chez Red Bull pourrait toutefois peser dans la balance, tandis qu'il s'est récemment dit que Christian Horner pourrait faire de Fernando Alonso une cible pour 2025. L'intéressé, lui, estime en tout cas dans le paddock de Suzuka qu'il y a au moins un élément qui ne fait aucun doute : l'avenir de Max Verstappen.

"C'est sûr que si Max quitte Red Bull, ça aura peut-être une incidence, mais je pense qu'il n'y a aucune chance que ça arrive", affirme-t-il. "C'est donc une chose à laquelle je ne pense pas trop. Ce que je veux faire, c'est me concentrer sur mes affaires. Je suis ici pour courir et pour essayer de prendre avant l'été la décision de continuer ou non à courir. Et si je continue à courir, je dois travailler sur ce que seront les meilleures possibilités. Mais vous savez, tout ce stress en ce moment, toutes ces rumeurs, ça ne me concerne pas vraiment. Je ne suis pas là-dedans."

Lire aussi : Formule 1 Fernando Alonso désormais priorité de Red Bull ?

Dans le cas où il ferait le choix de poursuivre l'an prochain sa carrière en Formule 1, Fernando Alonso a plusieurs fois indiqué qu'il donnerait sa priorité à Aston Martin dans les discussions. Aujourd'hui encore, le natif d'Oviedo estime que l'écurie de Lawrence Stroll, qui aurait fait une offre à Adrian Newey le mois dernier, est celle qui nourrit les plus grandes ambitions sur la grille.

"Il n'y a aucune autre équipe dans le paddock avec l'ambition et les projets qu'a Aston pour l'avenir, mais il faut aussi du temps pour atteindre ces objectifs, et il faut décrocher ces résultats", avance-t-il. "Cette équipe était assez nouvelle il y a deux ans. Le personnel a plus ou moins doublé à l'usine. Ils étaient dans les vieux bâtiments de Jordan et maintenant il y a une usine super moderne."

"L'an dernier, on avait une voiture très rapide. Et on doit tirer les leçons de comment développer la voiture pour concurrencer les top teams. Cette année, nous suivons ce développement. Je pense qu'il y a donc de très bons signaux. Mais au bout du compte, il faut gagner des courses et des championnats, et c'est l'étape la plus dure à franchir."

Photos - Jeudi à Suzuka