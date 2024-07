Seconde victoire d'Antonelli en F2, Martins sur le podium en Hongrie

Après la disqualification de Richard Verschoor, qui a laissé la victoire à Kush Maini en course sprint, Victor Martins et Isack Hadjar se sont donc retrouvés ensemble sur les deux autres marches du podium. Le pilote Campos, leader du championnat, a pu légèrement augmenter son avance sur son rival Paul Aron, désormais relégué à 20 points du Français.

Ce dimanche, en course principale, Isack Hadjar a plus que fort à faire puisque le Français, initialement troisième, est sorti trop tard de son stand pour se positionner sur la grille, l'obligeant à partir de la voie des stands. Dans le même temps, Paul Aron s'est élancé de la pole position, suivi d'Enzo Fittipaldi et Gabriel Bortoleto. Victor Martins était en embuscade à la quatrième place.

Victor Martins prend la tête au premier virage

Au premier virage, Victor Martins (ART) a pris le meilleur départ et est ressorti en tête. Le pilote ART a eu chaud puisque Paul Aron (Hitech), derrière lui, a bloqué ses roues et a failli percuter la monoplace du Français. Martins devançait alors Enzo Fittipaldi (VAN) et Gabriel Bortoleto (Invicta). Le gros perdant de ce départ était Paul Aron qui a perdu six places et s'est retrouvé septième. Parti dernier, Isack Hadjar (Campos) était 20e avant de se défaire de Villagomez (VAN) pour la 19e position.

À l'entrée du troisième tour, Fittipaldi a tenté une première manœuvre sur Martins, qui a défendu jusqu'au virage 4 et a réussi à conserver la tête de la course. Deux tours plus tard, le Français a pu mettre ses pneus dans la bonne fenêtre de performance et en a profité pour s'échapper, sortant le Brésilien de sa zone DRS.

Les deux rivaux d'Hadjar s'accrochent

Au septième tour, la voiture de sécurité est intervenue en piste après un accrochage entre Paul Aron et Zane Maloney (Rodin), les deux rivaux au championnat d'Isack Hadjar. Les deux pilotes ont été contraint d'abandonner. Plusieurs pilotes sont donc passés une première fois par les stands pour chausser des pneus durs, comme Martins, qui est ressorti au milieu de pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés.

À la relance au 11e tour, Antonelli a pris les commandes de la course devant Verschoor (Trident) et Maini (Invicta). Victor Martins était quatrième, en pneus neufs, contrairement aux trois pilotes devant lui. Derrière, Isack Hadjar s'est également arrêté, ressortant à la 16e place.

Au 14e tour, Antonelli a augmenté son avance à plus de quatre secondes. Dans le même temps, Martins a pris le meilleur sur Maini, remontant provisoirement sur le podium, tandis qu'Hadjar remontait au 15e rang. Il faut ensuite attendre le 19e tour pour que Martins récupère la seconde place, à plus de six secondes de Antonelli.

Amaury Cordeel dans le mur, nouveau Safety Car

Au 23e tour, Amaury Cordeel (Hitech) est sorti au virage 4, comme on a pu le voir avec Charles Leclerc en Formule 1. Le pilote belge a perdu le contrôle de sa monoplace avant d'aller percuter le mur opposé. La voiture de sécurité a fait son apparition pour la seconde fois. Les pilotes qui ne s'étaient pas encore arrêtés en ont profité pour passer par les stands, Victor Martins reprenant la tête de la course et Hadjar faisant son apparition dans le top dix.

La course a repris au 26e tour, Martins a conservé la tête mais Antonelli, en pneus tendres, a éliminé deux adversaires en moins d'un tour, avant de prendre le meilleur sur Bortoleto à onze minutes du terme. Dans le même temps, Hadjar s'est retrouvé en grande difficulté et a reculé jusqu'à la 17e position.

Antonelli prend le meilleur sur Victor Martins

A moins de dix minutes du terme, Antonelli a pris les commandes de la course en se débarrassant facilement de Victor Martins. L'Italien a ensuite augmenté son avance à plus de cinq secondes dans les minutes suivantes. Le pilote Prema s'est ensuite dirigé jusqu'au drapeau à damier sans difficulté, s'imposant pour la première fois de sa carrière en course principale de Formule 2. Victor Martins a franchi la ligne d'arrivée à la seconde place, signant un nouveau podium ce week-end. Pour la dernière marche du podium, Verschoor a pris le meilleur sur Bortoleto dans le dernier tour. Isack Hadjar, 18e, a limité la casse au classement général en raison de l'accrochage entre Aron et Maloney.

Hungaroring F2 2024 - Course Principale