Norris leader mais "pas vraiment à l'aise" dans la McLaren

Lando Norris aurait de quoi se réjouir après la première journée d'essais à Spa, qui a vu McLaren conclure la deuxième séance avec un doublé qu'il emmenait, mais l'Anglais a réalisé cette performance sans de très bonnes sensations dans sa monoplace. Vendredi soir, il oscillait donc entre la satisfaction de son meilleur temps et le désir d'améliorer le comportement de la McLaren.

"Que dire ? C'était bon", a souligné Norris. "C'est très serré, Red Bull est très rapide pour le moment. C'est difficile, je n'étais pas vraiment à l'aise dans la voiture [vendredi]. J'espère qu'à mon réveil [samedi] je serai un peu plus à l'aise avec elle. On a essayé des choses, ça a l'air bon dans les chronos mais je ne suis pas super à l'aise pour prendre la piste et le faire. J'espère trouver un peu plus de rythme et me sentir mieux."

Norris n'avait alors pas de véritable piste de progrès en tête mais estimait que de petits détails suffiraient à faire la différence : "Je ne pense pas que ça tient à beaucoup de choses. Quand on arrive sur un circuit maintenant, il y a quelques millimètres de marge dès le début. Ce n'est plus comme si on changeait toute la voiture. Si on le fait, c'est qu'on n'a pas fait un assez bon travail avant le week-end."

"On est bien préparés et on a de bons réglages sur la voiture, ça fonctionne, mais me concernant, je sens juste que ce ne n'était pas parfait d'entrée. Je n'y suis pas vraiment."

Piastri compte profiter de la pénalité de Verstappen

Oscar Piastri Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

L'ambiance était plus radieuse de l'autre côté du garage McLaren. Oscar Piastri a réalisé le deuxième temps dans les deux séances du jour, à cinq dixièmes de Max Verstappen en EL1, et juste devant le Néerlandais dans l'après-midi. La McLaren a été bonne sur piste sèche mais la donne pourrait changer ce samedi, avec une grosse averse attendue entre les EL3 et le début des qualifications.

"C'était vraiment une bonne journée", s'est réjouit le vainqueur du GP de Hongrie. "Je pense qu'on était assez rapides en EL1. En EL2, je dirais qu'on a été plus forts, donc je pense qu'on est bien placés. C'était une journée très fluide et on a fait tout ce que l'on voulait, on a appris autant que possible. Je me sens bien. La météo rendra probablement cela inutile [samedi] mais c'était une très bonne première journée."

Piastri compte "clairement" profiter des dix places de pénalité de Verstappen sur la grille de départ, sur un circuit qui a beaucoup réussi à la Red Bull ces dernières saisons, avec trois succès consécutifs : "C'est mieux si on part devant. On ne peut pas l'exclure [de la lutte pour la victoire]. C'est une piste où il a été très rapide les dernières années, ils semblent encore rapides ce week-end. Je m'attends à ce qu'il remonte dans le classement mais j'espère que ça aidera un peu de partir devant."