L'essentiel du retard de Mercedes se fait en ligne droite

Pendant que McLaren signait un doublé, Mercedes devait se contenter de performances bien plus modestes vendredi à Spa. Dans la deuxième séance, George Russell n'a pris que la sixième place, à une seconde pleine de Lando Norris, et Lewis Hamilton la dixième, avec plus de deux dixièmes de retard sur son coéquipier.

En début de journée, les Mercedes avaient des niveaux d'appui très bas, ce qui leur coûtait cher dans le deuxième secteur, le plus tortueux du circuit de Spa. L'équipe a braqué ses ailerons pour les EL2, ce qui a amélioré le comportement de la monoplace mais pas ses performances, avec des données qui suggèrent que neuf dixièmes du retard se faisait dans les longues lignes droites du tracé.

"C'était une assez mauvaise journée", a déclaré Hamilton. "On s'est bien sentis dans les dernières courses et c'était totalement différent [vendredi]. On a travaillé dessus. La première séance n'était pas bonne, mais dans la deuxième, nous avons fait quelques changements et ça a commencé à payer. Puis en passant en pneus tendres, je n'ai tout simplement pas pu améliorer."

"Il y a pas mal de problèmes d'équilibre le long du tour et c'était mieux dans cette séance, mais c'était encore mieux pour tous les autres. Ce n'est pas génial d'être à 1'2."

Après le GP de Hongrie, George Russell voyait Mercedes capable de rivaliser avec Red Bull dans des conditions fraiches, le cadre offert dans les Ardennes vendredi, mais les performances n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. "Je pense que nous avons un peu de travail", a reconnu Russell. "Je pense que McLaren est clairement un cran devant nous pour le moment, et Red Bull. On doit faire des analyses à partir de là."

À moteur égal, Russell espère que McLaren a déjà sorti le grand jeu et aura une marge de progrès plus faible ce samedi : "Je pense que les McLaren étaient à la puissance maximale, ce qui fait gagner quelques dixièmes sur cette piste. [Samedi] sera un autre jour et je suis certain que nous pouvons en trouver un peu plus. Nous avons souvent eu de très bons vendredis et les autres revenaient le samedi, donc j'espère que ce sera nous ce week-end."