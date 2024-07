George Russell voit Mercedes au contact de Red Bull

Mercedes est quatrième du championnat des constructeurs et à distance des trois premiers, une position qui ne reflète peut-être pas la réalité des rapports de force actuels. Les deux récents succès de l'équipe ont certes été favorisés par des conditions de course, de l'accrochage entre Max Verstappen et Lando Norris ayant bénéficié à George Russell en Autriche, jusqu'à la pluie dont a profité Lewis Hamilton en Grande-Bretagne, mais les Flèches d'Argent sont bel et bien de retour dans la lutte.

Au GP de Hongrie, McLaren disposait de la monoplace la plus performante, ce qui a été le cas dans plusieurs courses récemment. Derrière, Mercedes était au combat avec Red Bull pour être la deuxième force du plateau. Hamilton et Verstappen ont fini par avoir un contact dans leur duel tandis que leurs coéquipiers, Sergio Pérez et Russell, ont vu l'arrivée septième et huitième, séparés par moins de trois secondes après être partis en fond de grille.

Russell sent Mercedes désormais capable de lutter directement avec Red Bull, avec des variations selon les circonstances. "Je pense que nous sommes sans aucun doute devant Ferrari", a souligné l'Anglais. "Je pense que nous ne sommes pas à des millions de kilomètres de Red Bull. Lors de ces cinq courses, nous avons clairement été les plus rapides à deux reprises, et nous étions les deuxièmes ou troisièmes plus rapides dans les trois autres donc... Ce sont peut-être juste les fluctuations normales dans une saison, mais il semble vraiment qu'il y ait un lien avec la température."

"Cela fait cinq podiums consécutifs pour l'équipe, donc nous allons retenir le positif", a ajouté Russell, en référence à la troisième place de Hamilton à Budapest. "Nous devons comprendre, il semble y avoir une fluctuation dans nos performances selon les températures."

George Russell Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff a lui aussi évoqué ces variations liées aux températures, au point d'espérer une Belgique "glaciale" ce week-end, la chaleur posant des difficultés à la Mercedes. Si la W15 doit progresser dans certains contextes, elle est néanmoins nettement plus performante qu'il y a quelques mois.

"En début d'année, on n'était pas à un tour mais on finissait à 50 ou 60 secondes", a rappelé James Allison, le directeur technique de Mercedes, dans la traditionnelle vidéo débriefing que fait l'équipe après chaque épreuve. "Maintenant, on est dans la lutte avec Max, qui était intouchable en début de saison. C'est bon pour le moral de voir ça."

"On voit que l'on doit aller un peu plus loin avant d'arriver sur n'importe quel circuit et de nous attendre à gagner au mérite", a conclu James Allison.

Avec Pablo Elizalde