Wolff espère "une Belgique glaciale" pour les performances de Mercedes

Les conditions chaudes ne semblent pas autant aider la Mercedes W15 que des températures plus fraîches, et les Flèches d'argent n'ont pas été en mesure d'atteindre en Hongrie le rythme qu'elles avaient affiché lors de leurs week-ends victorieux en Autriche et à Silverstone les semaines précédentes.

Malgré cela, Lewis Hamilton a confirmé les progrès réalisés par l’équipe anglo-allemande ces derniers temps en luttant jusqu’au terme de la course pour la troisième place du podium. Depuis la Catalogne, le Britannique revendique une belle moisson de points, ayant en quatre courses obtenu 70 des 125 unités qu'il a inscrites au cours de l’ensemble des 13 premières épreuves de la saison : seul Verstappen a fait mieux sur la même période, avec 71 points. Sixième au championnat, l'Anglais a désormais pris le dessus mathématique sur Sergio Pérez et lutte avec les duos Ferrari et McLaren.

Hamilton a rencontré des difficultés à faire durer ses pneus lors du dernier relais en Hongrie mais il a tenu bon pour monter sur la troisième marche du podium derrière le vainqueur Oscar Piastri et Lando Norris, tout en résistant à Verstappen.

Son équipier George Russell s'est quant à lui élancé depuis une lointaine P17 sur la grille après des erreurs de sa part et de celle de Mercedes lors des qualifications, ce qui lui a offert une course plus difficile sur un tracé où il est de notoriété publique que les dépassements ne sont pas aisés. Russell a ainsi effectué un long premier relais avant d'être distancé par la Red Bull de Sergio Pérez lors des deuxièmes arrêts, ce qui lui a finalement valu une huitième place finale, sans doute la meilleure à laquelle il pouvait prétendre avec quatre top teams efficaces dominant actuellement le plateau F1.

"Je pense que ces conditions ne nous conviennent pas", a estimé Toto Wolff au micro de Sky Sports, après l’arrivée. "Il fait chaud, et finir sur le podium à la troisième place doit être considéré comme un succès, même si avec l'autre voiture, trop de choses ont mal tourné [samedi] pour avoir une meilleure position."

Wolff estime que Mercedes ne disposait pas en Hongrie du rythme intrinsèque qui aurait permis de mettre à mal le doublé de McLaren en fin de course. "Nous sommes probablement allés trop loin avec le pneu de Lewis dans le deuxième relais et il a chuté à la fin, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses dans tous les cas. Mais félicitations à McLaren, ils méritaient la première et la deuxième place. Cela faisait un petit moment que l’on attendait ça."

Selon Wolff, la lutte pour la victoire serait plus aisée pour Mercedes si Spa-Francorchamps, prochaine épreuve du calendrier au programme cette semaine, offrait de nouveau des conditions de piste plus fraîches, disant même espérer "une Belgique glaciale".

Pour le moment, les prévisions météo annoncent bien le retour à des températures plus modestes, à défaut d'être glaciales, avec 20°C au plus fort de la journée de samedi et 25 à 26°C vendredi et dimanche. Par contre, c'est surtout l'humidité qui semble devoir être suivie de près, puisqu'une légère pluie est annoncée en début de week-end, puis des averses samedi, avant le retour à un temps sec dimanche.

Au championnat du monde des constructeurs, Mercedes occupe la quatrième place, à 81 points de Ferrari. L’équipe a néanmoins repris 80 points à la structure italienne lors des cinq derniers Grands Prix en date, après la victoire de Charles Leclerc à Monaco.