Mercedes abonne son nouveau plancher après ses difficultés à Spa

Mercedes a vécu une première journée décevante à Spa, George Russell et Lewis Hamilton n'étant pas satisfaits du comportement de leur monoplace après une journée à plus d'une seconde des leaders. Malgré des progrès dans les réglages au cours de la journée, l'équipe ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle perdait jusqu'à neuf dixièmes sur McLaren dans les lignes droites du circuit.

Après avoir brillé à Silverstone, piste également composée de virages à haute vitesse et de lignes droites conséquentes, Mercedes affichait une certaine confiance pour Spa. Mais la prestation décevante de vendredi a suscité des débats sur l'efficacité des nouveautés apportées ce week-end, les ingénieurs se demandant si elles n'étaient pas à l'origine des difficultés rencontrées par les pilotes.

Après les débriefings techniques de vendredi soir et le travail effectué à l'usine, notamment dans le simulateur, durant la nuit, les données n'ont pas permis de montrer des progrès nets dans les performances avec le nouveau plancher. L'équipe a donc décidé de repasser à l'ancienne spécification pour la suite du week-end.

Le plancher de la Mercedes Photo de: Giorgio Piola

Cette décision a également été motivée par l'arrivée de la pluie, qui signifie que les pilotes ont besoin d'être en confiance, tandis que le risque d'accident est plus élevé, ce qui pourrait susciter des contraintes du côté des pièces de rechange, le règlement imposant d'utiliser des spécifications identiques en qualifications et en course.

Mercedes va maintenant profiter de la pause estivale pour identifier si les difficultés rencontrées vendredi étaient le fruit du plancher ou d'autres éléments. Avant le début du week-end, Andrew Shovlin affichait néanmoins son optimisme.

"C'est une étape du développement que nous avons été en mesure d'apporter ici", a expliqué le responsable de l'ingénierie. "C'est sympa d'avoir des nouveautés sur la voiture, parce que la réalité du budget plafonné fait que l'on essaie en permanence de les corriger, de les réparer. Nous espérons que cela apportera des progrès."