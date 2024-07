Verstappen et Lambiase ont mis les choses au clair après la Hongrie

L'attitude du Champion du monde en titre lors du Grand Prix de Hongrie a été mise en lumière après des messages radio de plus en plus virulents envers le muret des stands. Alors qu'il était de plus en plus agacé par la mauvaise exécution de la stratégie de son équipe, Max Verstappen s'est emporté à plusieurs reprises pour exprimer son mécontentement.

"Non, mon pote, ne me raconte pas de conneries. Vous m'avez donné cette putain de stratégie, d'accord ? J'essaie de sauver ce qui reste", a-t-il notamment lâché.

Le ton des remarques de Verstappen a déclenché des critiques sur le fait qu'il allait trop loin et ne donnait pas à Red Bull le respect qu'elle méritait pour tous les efforts qu'elle faisait pour lui. Alors que le Néerlandais était sur la défensive après la course hongroise, déclarant que les critiques à son égard pouvaient "aller se faire foutre", il semblait être d'humeur plus conciliante lorsqu'il est arrivé en Belgique ce week-end.

Motorsport.com a appris que Verstappen et Lambiase avaient rencontré Christian Horner et le directeur technique Pierre Waché dans le motorhome de Red Bull plus tôt dans le week-end pour discuter des retombées de ce qui s'est passé en Hongrie et tirer un trait sur la polémique.

Si l'équipe comprend parfaitement les frustrations de Verstappen sur la façon dont les choses se sont déroulées en Hongrie et la mauvaise stratégie ayant anéanti ses efforts, elle est également consciente qu'il y a des limites à ne pas franchir en matière de comportement.

Outre la réunion avec Horner, Verstappen et Lambiase ont été aperçus en train de tenir une longue conversation privée près des camions Red Bull dans le paddock de Spa-Francorchamps. Les deux hommes sont connus pour avoir une relation très honnête lorsqu'il s'agit d'aborder les choses, et n'ont pas peur d'être critiques l'un envers l'autre. C'est pourquoi ils sont capables de ne pas laisser des événements comme ceux du week-end dernier s'envenimer pendant longtemps.

Selon certaines sources, la question hongroise est désormais réglée et le ton feutré des échanges radio de vendredi en Belgique était un message clair pour montrer publiquement que tout allait bien. Cela a été mis en évidence lors d'une discussion sur des questions de timing.