George Russell exclu, Lewis Hamilton récupère la victoire à Spa

George Russell n'est finalement pas le vainqueur du Grand Prix de Belgique. Moins de deux heures après l'arrivée, le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a publié un document révélant que la monoplace de l'Anglais était trop légère de 1,5 kg après avoir été vidangée, et a transmis le dossier aux commissaires de course. Sans surprise, ces derniers ont annoncé sa disqualification.

"La voiture 63 a été pesée sur les balances internes et externes de la FIA, les deux balances affichant le même résultat de 796,5kg", expliquent les commissaires. "Le calibrage des deux balances a été confirmé par le concurrent, qui en a été témoin. Au cours de l'audience, le représentant de l'équipe a confirmé que la mesure était correcte et que toutes les procédures nécessaires avaient été appliquées correctement. L'équipe a également reconnu qu'elle n'avait pas de circonstances atténuantes et que c'était une véritable erreur de l'équipe."

"Les commissaires concluent à une infraction à l'article 4.1 du Règlement Technique de la Formule 1 et la pénalité standard pour une telle infraction doit être appliquée."

"Il est rappelé aux concurrents qu'ils ont le droit de faire appel de certaines décisions des commissaires, en accord avec l'article 15 du Corde Sportif International de la FIA et du Chapitre 4 du Règlement Judiciaire et Disciplinaire, avec les délais à respecter."

La victoire revient donc à Lewis Hamilton, longtemps leader de l'épreuve mais qui avait vu Russell prendre l'avantage à la faveur d'une stratégie à un seul arrêt. En fin d'épreuve, Hamilton est revenu au contact de son coéquipier, sans jamais pouvoir tenter un dépassement. Le troisième succès de Russell se mue donc en 105e de Hamilton, deux courses après la victoire du pilote ayant le plus triomphé de l'histoire à Silverstone.

Oscar Piastri récupère la deuxième place devant Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz Jr, Sergio Pérez, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Daniel Ricciardo entre dans les points. Les effets sont très minimes au championnat des pilotes, puisque Verstappen reste 78 points devant Norris. Chez les constructeurs, Red Bull voit McLaren réduire un peu plus l'écart tandis que Ferrari repousse Mercedes un peu plus loin, la marque allemande ayant perdu qui était son premier doublé depuis le GP du Brésil 2022.

