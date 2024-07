Leclerc : "Mercedes a fait un doublé, ce n'est pas une bonne journée"

C'était sans doute la meilleure occasion pour Charles Leclerc de faire son retour sur le podium depuis sa victoire à Monaco, à la fin du mois de mai. Parti en pole position en raison de la pénalité de Max Verstappen, le pilote Ferrari a réussi à conserver la première place à l'issue du premier tour.

Seulement, Lewis Hamilton s'est montré bien plus rapide que le Monégasque dans les premières boucles de la course. Après s'être débarrassé de Sergio Pérez, le pilote Mercedes s'est retrouvé dans la zone DRS du Monégasque, avant de prendre les commandes du Grand Prix dans le troisième tour.

Après le second passage aux stands, Leclerc a perdu sa deuxième place au profit de George Russell, qui a décidé de rester sur une stratégie à un seul arrêt, lui permettant de s'offrir une troisième victoire en carrière. À neuf tours du drapeau à damier, le pilote Ferrari s'est retrouvé éjecté du podium par Oscar Piastri qui se montrait à ce moment-là le plus rapide en piste. Au micro de Canal+, Charles Leclerc est apparu déçu de ce résultat, une nouvelle fois battu par les Mercedes.

Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Les seules avec qui on pensait être au même niveau, c'est-à-dire les Mercedes, elles en avaient un petit peu plus ", a-t-il déploré. "McLaren et Red Bull, c'est ce à quoi on s'attendait, on a réussi à les garder derrière à la fin de la course, ce qui est plutôt positif. Mais bon, Mercedes a fait un doublé donc ce n'est pas une bonne journée pour nous malheureusement."

"Je pense que la quatrième place était ce que je pensais être le meilleur résultat possible, avec deux McLaren devant et une Red Bull. Mais encore une fois, ce qui ne me rend pas si heureux aujourd'hui, c'est que nous avons deux Mercedes et une McLaren devant. La Mercedes avec qui nous pensions être à égalité. C'est donc pire que prévu."

"C'est bon de voir que tout le monde est si proche. Mais malheureusement, nous sommes toujours la quatrième équipe la plus rapide et les trois premiers changent constamment. Mais nous sommes toujours derrière eux à égalité avec Mercedes. Alors oui, nous avons juste besoin de plus de rythme."



Finalement, Charles Leclerc récupérera la troisième place du Grand Prix de Belgique, en raison de la disqualification de George Russell.

À l'issue du Grand Prix de Belgique, les pilotes et les équipes vont s'éloigner des circuits pour la traditionnelle trêve estivale, marquant la fin de la première partie de saison. Avec une victoire, cinq podiums et une troisième place au classement des pilotes, Charles Leclerc tire tout de même un bilan positif des 14 premières manches.

"La première moitié a été très bonne, je pense que nous ne pouvions pas espérer mieux, nous avons maximisé le potentiel de la voiture. Ensuite, nous avons eu quatre courses où nous avons enchaîné avec des réglages extrêmes et pour moi, il était tout simplement impossible d'arriver en qualifications et de savoir où se trouvait la limite de la voiture, nous avons alors perdu beaucoup de points et les deux dernières courses, nous nous sommes à nouveau concentrés sur la maximisation des résultats."

"Je pense que nous l'avons fait, mais pas assez vite comme je l'ai dit. C'est donc là que nous devons vraiment nous concentrer et faire un pas en avant pour la deuxième moitié si nous voulons avoir de meilleurs résultats."