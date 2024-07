Course - Russell contient Hamilton, Mercedes s'offre un doublé !

Mercedes semblait en difficulté depuis le début du week-end à Spa. L'équipe a finalement réalisé un doublé emmené par George Russell qui a tiré à merveille profit d'une stratégie à un seul arrêt, et a devancé Lewis Hamilton, longtemps leader. Oscar Piastri a pris la troisième place, tandis que Max Verstappen et Lando Norris n'ont jamais joué le podium.

Mise à jour : George Russell a été disqualifié de l'épreuve pour avoir roulé avec une monoplace trop légère

Comme l'an passé, Charles Leclerc a hérité de la pole position en raison d'une pénalité pour Verstappen, qui a dépassé le quota de moteurs pour la saison ce week-end. Le Monégasque devançait Sergio Pérez, Hamilton et les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, tandis que Russell était sixième devant Carlos Sainz. Esteban Ocon s'élançait depuis une belle neuvième place, trois positions devant Pierre Gasly. Avec sa pénalité, Verstappen s'est positionné sur la grille entre le duo d'Alpine, au 11e rang.

La température a grimpé avant le départ, pour atteindre 21°C dans l'air et surtout 42°C sur l'asphalte, mais les pilotes s'inquiétaient plus pour la dégradation des pneus en raison du nouvel asphalte. Une partie du circuit est désormais très lisse et le reste très rugueux, un contraste difficile à encaisser pour les gommes. Pour leur premier relais, les pilotes ont majoritairement opté pour les pneus mediums, Sainz et Zhou Guanyu optant pour les durs, et Daniel Ricciardo pour les tendres.

Au départ, Hamilton a immédiatement pris l'avantage sur Pérez, qui a tenté de résister jusqu'au Raidillon, alors que Leclerc a conservé la première place. Norris a pris un mauvais départ et a perdu trois positions. Au freinage du Kemmel, Piastri et Russell se sont disputé la quatrième place mais l'Australien a conservé l'avantage.

Après le premier tour, Leclerc devançait Hamilton, Pérez, Piastri, Russell, Sainz et Norris. Fernando Alonso occupait la huitième place et Verstappen était déjà remonté au neuvième rang. Ocon était 12e, deux places devant Gasly.

Norris a tenté de doubler Sainz mais il a fait une erreur permettant au pilote Ferrari de repasser devant lui. Verstappen était déjà à leur contact, après s'être défait d'Alonso.

Hamilton prend le pouvoir

Dès le troisième tour, Hamilton s'est emparé de la tête dans la ligne droite de Kemmel. Leclerc est resté au contact mais derrière, Pérez était à plus d'une seconde et menait un "train DRS" de pilotes qui disposaient tous de l'aileron arrière mobile, ce qui ne leur permettait pas de faire la différence.

Hamilton s'est plaint par radio d'un élément en mouvement au niveau des jambes mais cela ne l'a pas empêcher de faire sortir Leclerc de la zone du DRS, en le repoussant à 1"5 au septième tour.

Incapables de porter des attaques, Russell et Verstappen ont opté pour l'underdut, en s'arrêtant dès le 11e tour. Hamilton, Pérez et Piastri les ont imités un tour plus tard. Piastri est ressorti derrière Russell... mais il l'a doublé immédiatement, récupérant la position qu'il occupait avant son arrêt. Piastri a par la suite pris l'avantage sur Pérez et s'est vite échappé. Leclerc a attendu un tour de plus pour faire son arrêt.

Norris a lui attendu le 16e tour pour passer au stand, laissant Sainz seul en tête avec ses durs. L'Anglais a repris la piste six secondes derrière Verstappen, qu'il devançait dans le premier relais, avec l'espoir d'un décalage de stratégie favorable en fin d'épreuve. Parti en pneus durs, Sainz a logiquement été le dernier à changer de pneus, au 20e tour.

Les pilotes ont presque tous opté pour les pneus durs pour le deuxième relais. Les seules exceptions ont été Pérez, qui a préféré les mediums, comme Sainz, sur une stratégie décalée depuis le départ. Hamilton menait toujours la danse, devant Leclerc, Piastri, Pérez, Russell, Verstappen, Norris et Sainz.

Des stratégies variées

Peu avant le cap de la mi-course, Russell a fait sauter le bouchon Pérez dans la ligne droite de Kemmel, mais il accusait désormais près de quatre secondes sur Piastri. Le Mexicain était désormais juste devant Verstappen... et il n'a pas eu à lui résister longtemps puisque Red Bull l'a immédiatement fait rentrer aux stands pour son deuxième arrêt. Norris a fondu sur Verstappen, qui n'avait plus le DRS pour se défendre, mais n'a pas été en mesure de porter une attaque.

Leclerc, qui avait plus de deux secondes de retard sur Hamilton, a changé de pneus dès le 26e tour, en reprenant un train de durs. Pendant ce temps, Russell évoquait déjà par radio l'idée de ne faire qu'un seul arrêt... Ce n'était pas la stratégie choisie par son équipier, puisque Hamilton a couvert l'arrêt de Leclerc passant par la voie des stands un tour après lui, également reprenant les durs. Il a préservé son avance sur le pilote Ferrari.

Verstappen s'est arrêté au 29e tour, comme Sainz, qui a abandonné les mediums pour les durs après un relais de seulement sept tours. Verstappen a fait l'inverse en repassant sur les pneus à flancs jaunes, alors que tous ses rivaux repartaient avec les durs. Norris est passé par la case stands un tour plus tard et il est resté derrière Verstappen. Le leader du championnat a quant à lui vu Pérez, qui l'avait doublé dans les stands, s'effacer devant lui. Norris a également vite doublé le Mexicain. Piastri a de son côté perdu du temps dans son arrêt, en immobilisant sa monoplace trop loin, mais il a pu reprendre la piste devant Verstappen.

Le seul à ne pas être repassé devant son garage était Russell, pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas l'intention de le faire ! Leader grâce à son arrêt en moins, il a naturellement vu Hamilton se rapprocher grâce à ses pneus neufs, mais l'ingénieur de ce dernier l'a prévenu que ce serait disputé.

Derrière eux, Piastri se faisait de plus en plus menaçant sur Leclerc dans la lutte pour la troisième place et le pilote McLaren a pris l'avantage à huit tours du but. Sainz a de son côté dépassé Pérez dans la lutte pour la septième place.

Une fin de course haletante

Hamilton est revenu dans les roues de Russell à quatre tours de l'arrivée, les deux pilotes étant libres de se disputer la victoire, avec un Piastri à plus de trois secondes. Hamilton s'est fait de plus en plus pressant dans les rétroviseurs de son coéquipier, sans trouver l'ouverture... ce qui a permis à Piastri de revenir à une seconde à l'entame du dernier tour.

Hamilton n'avait plus qu'une chance pour doubler Russell mais n'a pas pu porter d'attaque. Le classement est donc resté inchangé avec un succès pour Russell devant son compatriote, Piastri venant compléter le podium. Mercedes a ainsi signé un doublé inattendu, tant la marque semblait en difficulté sur piste sèche depuis le début du week-end.

Charles Leclerc a pris la quatrième place juste devant Max Verstappen et Lando Norris. Carlos Sainz s'est classé au septième rang, devant Sergio Pérez. Fernando Alonso et Esteban Ocon ont pris les derniers points, tandis que Pierre Gasly a dû se contenter de la 14e place.

Zhou Guanyu a abandonné en début de course, en raison d'une perte de puissance.

Grand Prix de Belgique - Course