L'arrivée de Binotto chez Audi n'influencera pas Sainz pour 2025

Depuis plusieurs mois, Audi essaie de convaincre Carlos Sainz. L'actuel pilote Ferrari, libre pour la saison prochaine, est la cible principale du constructeur, qui a pris le contrôle de Stake et fera officiellement son arrivée en 2026. Le recrutement de Mattia Binotto, ancien patron de Sainz chez Ferrari et réputé pour être un grand admirateur du pilote, va-t-elle contribuer à faire de lui le coéquipier de Nico Hülkenberg à Hinwil ? Pas le moins du monde selon l'intéressé.

"Concernant une prise de décision, je ne pense pas [que cela fait une différence]", a confié Sainz à DAZN, diffuseur de la F1 en Espagne, ce jeudi. "Je pense que ça change pour Audi, parce que je pense qu'Audi recrute quelqu'un qui a passé de nombreuses années dans un top team, pour construire le Ferrari d'aujourd'hui, et qui connaît exactement ce dont une équipe de F1 a besoin actuellement en termes de matériel, de personnel, de niveau des ingénieurs, de nombre d'ingénieurs etc, pour construire une bonne équipe, ce qu'Audi veut faire."

"Donc l'arrivée de Mattia est une bonne nouvelle pour eux, mais je ne pense pas que cela aura trop d'influence sur mon avenir."

Interrogé sur une prise de contact de Binotto depuis sa domination à la tête du projet Audi, Sainz a confirmé une discussion... mais il assure qu'elle concernait plus l'avenir de l'Italien que le sien : "Beaucoup de gens m'appellent en ce moment, pas seulement Mattia, mais oui, évidemment nous avons discuté et je l'ai félicité parce que je pense que c'est le poste idéal pour lui actuellement."

Toujours aucune décision

Carlos Sainz ne semble pas prêt à prendre une décision rapidement concernant son avenir. Pierre Gasly, qui a prolongé chez Alpine, tente de le convaincre de le rejoindre et Williams, en contact avec lui depuis plusieurs mois, s'est impatienté face à l'absence de réponse définitive, mais l'Espagnol veut continuer à se donner le temps.

"Mon avenir est encore en débat et j'analyse tout avec une grande attention", a précisé Sainz en conférence de presse. "Il y a des changements dans de nombreuses équipes que j'envisage pour l'an prochain, presque toutes les semaines, donc il y a une évolution du marché des équipes, comme sur le marché des pilotes. Je vais juste continuer à me donner le temps pour prendre la décision, pour analyser toutes ces choses qui changent, sans vous donner trop d'indices."

Sainz a en revanche assuré qu'il n'envisage "absolument pas" une année sabbatique : "Je n'ai pas ça à l'esprit. Je suis heureux en Formule 1, j'aime la Formule 1 et je préfèrerais redescendre dans une équipe de milieu de tableau et utiliser mes compétences, au sommet de ma carrière, pour essayer de l'aider à trouver la voie, plutôt que prendre une année de repos ou être un troisième pilote pour qui que ce soit. Je suis performant et je sais que je peux apporter ça à une équipe de milieu de classement."