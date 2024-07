Russell perdu face aux difficultés de Mercedes à Spa

Mercedes est à la peine depuis le début du week-end à Spa, même si la pluie a permis à Lewis Hamilton de limiter les dégâts en qualifications. George Russell n'a pas connu la même réussite, avec la septième place, qui deviendra une sixième position sur la grille de départ avec la pénalité de Max Verstappen. Il peine à comprendre ses difficultés sur un tracé en théorie taillé pour les qualités de sa monoplace.

"Cela fait trois années de suite que nous sommes rapides à Silverstone – évidemment exceptionnellement rapides cette année – et que nous avons du mal à Spa", a souligné Russell. "Sur le papier, ce ne sont pas exactement des circuits du même genre mais c'est à haute vitesse ici, il y a [quelques sections] à basse vitesse, comme à Silverstone. On doit comprendre pourquoi ça se passe comme ça."

"Il semble qu'il y a des choses inhérentes à chaque voiture qui fonctionnent sur certains circuits. Red Bull vole toujours ici par exemple, c'est toujours leur meilleur circuit de la saison avec l'Autriche. Pour nous, Silverstone et Barcelone sont le genre de circuits où nous avons tendance à être très bons, donc nous devons comprendre ça."

"Je ne pense pas que ça vient de la hauteur de caisse, parce qu'ici à Spa, c'est similaire à Silverstone", a ajouté l'Anglais. "Donc je ne pense pas que c'est ça. C'est évidemment très dur de bien positionner la voiture avec tout ce talonnage dans l'Eau Rouge, donc on détermine la hauteur de caisse sur l'Eau Rouge. On doit comprendre les raisons."

Mercedes avait lancé un nouveau plancher ce week-end et l'a finalement abandonné pour la journée de samedi mais selon Russell, ce n'est "pas du tout" la cause des difficultés de Mercedes ce week-end, les problèmes étant bel et bien liés au tracé.

"On a du mal ici depuis trois ans et les fluctuations de performances de toutes les équipes de circuit en circuit sont assez substantielles. Je pense que pour nous, il était important de repasser à quelque chose de connu et de voir si Spa nous pose un défi en course [...] parce que nous pensons que c'est ça, plutôt que [le plancher]."

George Russell Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Les nouveautés n'étaient pas importantes, c'était juste une partie du développement dans le cours de la saison. Cela nous donne le temps d'analyser toutes les données de [vendredi] et de voir pour la suite. On est assez confiants pour que ces nouveautés fonctionnent comme prévu."

Vers une course de gestion

Dans ce contexte, Russell a vu sa septième place comme un "résultat juste" alors que c'était "assez serré entre la troisième et la huitième place" en qualifications. Il s'attend à une course où la gestion des pneus sera essentielle en raison du nouvel asphalte.

"Les trois quarts de la piste sont probablement les plus doux de la saison et le dernier quart est le plus abrasif de la saison. Donc on est dans deux fenêtres totalement différentes et cette combinaison des deux cause de gros dégâts sur les pneus. C'est la même chose pour tout le monde, je ne pense pas que quiconque attendait ce genre de dégradation, mais je suis certain que ce sera une autre histoire [en course] quand tout le monde fera de la gestion."

"C'était la plus grosse dégradation que l'on a vu un vendredi et certains disaient qu'on pourrait voir trois arrêts", a précisé Russell. "Mais on peut préserver ces pneus en roulant à une seconde et demie, deux secondes du rythme et peut-être qu'on peut faire un seul arrêt. Qui sait ? Si on fait ça, on peut aussi être très lent. On ne semble pas dans la position la plus favorable pour [la course] mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités avec le niveau de dégradation."



Avec Ewan Gale