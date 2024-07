Lewis Hamilton : "J'aurais dû être deuxième"

Alors que les Mercedes ne semblaient pas au top de leur forme en ce début de week-end belge, Lewis Hamilton a tout de même réussi à se hisser en troisième position lors des qualifications. Quatrième à l'origine, le Britannique à pu rejoindre le top 3 grâce à la pénalité de Max Verstappen, qui l'a fait passer de premier, à 11e.

Lire aussi : Formule 1 Charles Leclerc premier surpris de se retrouver en pole

Néanmoins, le septuple Champion du monde estime qu'il aurait même pu aller chercher la première ligne. Une mauvaise gestion en Q1 aurait compromis le reste de sa séance. Le pilote Mercedes est ressorti très tard en fin de première session et a dû abandonner son tour, gâchant ainsi un train de pneus neufs.

"Je ne peux certainement pas me plaindre", a déclaré Hamilton. "Je pense qu'en regardant mon temps, en théorie j'aurais dû être deuxième. Je pense que si j'avais eu un autre train de pneu à la fin, j'aurais pu être [deuxième]."

"Je suis toujours à l'aise dans ces conditions et je pense que nous aurions pu être plus haut si nous avions eu un timing parfait dans le dernier relais", a-t-il ajouté. "Mais nous devions passer la Q1... Nous sommes sortis un peu tard, puis quand je suis revenu, je n'ai pas pu faire un tour parce qu'il y avait trop de trafic dans le dernier virage. Je n'ai donc pas pu terminer le tour. Ça a eu un effet négatif sur l'ensemble de la séance, car je n'avais plus qu'un seul train de pneus neufs à la fin."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

De son côté, le directeur de l'écurie allemande, Toto Wolff, a déploré des décisions trop prudentes de la part de l'équipe. Il compare la gestion de la qualification de son équipe avec celle de Ferrari, qui a elle pris des risques, permettant ainsi à Charles Leclerc de s'offrir la pole position.

"Le rythme était bon", a déclaré Wolff à ServusTV. "Nous sommes sortis tôt et avons choisi la voie de la prudence. Nous aurions probablement pu partir de la pole position si nous avions fait ce que Leclerc a fait, à savoir parier sur le fait que [la piste] serait sèche à la fin, ce qui a fonctionné pour lui."

"[Ferrari] n'on pas été très bons dans les longs relais hier sur le sec, mais bien sûr, on ne peut jamais oublier Leclerc. Aujourd'hui, ils ont été les seuls à sortir avec le nouveau pneu. Verstappen en avait également un, mais il était le seul des autres. Ils ont parié sur une arrivée sur le sec et cela a fonctionné pour eux."

Avec Norman Fischer, Sam Hall et Pablo Elizalde