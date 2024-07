Pérez : "Ce n'est pas comme si j'avais oublié comment piloter"

Après avoir accédé à la dernière partie des qualifications au Grand Prix de Belgique, la première fois depuis la manche en Autriche, la pole position semblait être destinée à Sergio Pérez. En effet, son coéquipier Max Verstappen, auteur du meilleur temps, s'est retrouvé pénalisé de dix places sur la grille en raison d'un changement de moteur au début du week-end, laissant la porte grande ouverte au Mexicain.

Seulement, dans les dernières secondes de la séance, Charles Leclerc est venu prendre la seconde place de la feuille des temps et s'élancera donc de la pole position ce dimanche. Le pilote Ferrari s'est d'ailleurs montré le premier surpris de ce résultat à l'issue des qualifications. Même si la pole lui a échappé, Sergio Pérez accompagnera le Monégasque sur la première ligne, une première depuis le Grand Prix de Chine, où il a également décroché son dernier podium.

Cela offre l'occasion au pilote Red Bull de s'offrir sa première victoire de la saison, lui qui est le seul pilote des quatre top teams (Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes) à ne pas avoir connu le succès en 2024. Interrogé par Motorsport.com, Pérez a déclaré que cette performance n'était pas qu'une question de confiance, mais qu'elle montrait que la voiture lui convenait mieux que lors des dernières manches.

"C'est plus que de la confiance", a expliqué Perez. "Je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais oublié comment piloter depuis cinq ou six courses. C'est juste qu'on le voit chez beaucoup de pilotes. Parfois, vous n'êtes pas en mesure de maximiser le potentiel de votre voiture. Et pour cette raison, vous finissez par manquer de cette, disons, confiance pour extraire le maximum de la voiture que vous avez."

"Je pense que la voiture va dans la bonne direction pour le moment et j'espère que [ce dimanche] nous pourrons terminer avec un bon résultat. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans la saison et je pense que, comme je l'ai déjà dit, l'équipe et moi-même nous concentrons sur ce que nous devons faire à la fin de la journée, c'est-à-dire obtenir le plus de points possible. Et le reste, je m'en fiche complètement, pour être honnête."

Sergio Pérez Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Alors qu'une réunion devrait se tenir lundi à la suite du Grand Prix de Belgique pour décider de l'avenir de Sergio Pérez chez Red Bull, l'intéressé a assuré que son résultat en qualifications à Spa ne changeait rien, estimant qu'il avait été plus observé que les autres pilotes dans la même situation que lui.

"De mon point de vue, cela ne change rien. J'ai toujours dit que ce qui compte, ce n'est pas notre position actuelle, mais la façon dont nous surmontons cet épisode, et où nous terminons à Abu Dhabi. Il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas été en mesure de maximiser leurs performances ces derniers temps, mais il est évident que la surveillance de mon côté a été un peu plus grande."

"[Dimanche] est un nouveau jour, une nouvelle opportunité. Cela aurait été la même chose si j'avais été éliminé en Q2. C'est ainsi que je vois les choses. C'est [la course] qui compte vraiment. Et si je ne fais pas une bonne course [...], j'essaierai d'en faire une bonne à Zandvoort, mais c'est comme ça."

"C'est un sport et parfois cela va dans votre sens, parfois vous devez vous battre et rien ne va dans votre sens, mais je pense que c'est juste la nature du sport."

Avec Jake Boxall-Legge