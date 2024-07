Red Bull s'est décidé : Sergio Pérez reste !

L'avenir de Sergio Pérez était en jeu ce lundi. En grande difficulté depuis le début de la saison européenne, qui l'a vu passer de la troisième à la septième place du championnat, et alors qu'il a marqué moins de la moitié des points de Max Verstappen cette année, le Mexicain risquait de perdre sa place. Red Bull l'avait pourtant prolongé pour deux ans au printemps mais des clauses de performance permettaient de promouvoir Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo voire Liam Lawson à sa place.

Une réunion s'est tenue entre les dirigeants de Red Bull au lendemain du GP de Belgique, réunissant notamment Christian Horner, le patron de l'équipe, et le conseiller Helmut Marko. Et si les commentaires de ce dernier laissaient penser que les jours de Pérez chez Red Bull étaient comptés, puisqu'il estimait que son pilote s'était "complètement effondré" en course à Spa, il a finalement été décidé de le conserver.

Selon les informations de Motorsport.com, Horner a informé les membres de l'équipe, à l'usine de Milton Keynes, que Pérez serait encore en poste pour la reprise du championnat au GP des Pays-Bas, prévu fin août. Cette nouvelle sera naturellement un soulagement pour un pilote sous pression, et qui ne souhaitait même plus évoquer les questions sur son avenir dimanche soir.

"Nous ne pouvons pas gaspiller de l'énergie avec toutes ces spéculations", expliquait Pérez après sa modeste septième place au GP de Belgique, acquise après la disqualification de George Russell. "C'est la dernière fois que je parle de l'avenir, alors pour que ce soit clair pour tout le monde, je ne parlerai plus. Je ne répondrai plus à aucune question sur l'avenir."

La baisse de forme de Sergio Pérez reste néanmoins préoccupante. Après un début de saison conforme aux attentes de Red Bull, avec des podiums dans quatre des cinq premiers rendez-vous, il a sombré dans la hiérarchie, pour n'entrer que trois fois en Q3 lors des huit dernières courses, loin du potentiel de sa monoplace. Il n'a accumulé que 28 points sur ces huit derniers Grands Prix, contre 141 pour Verstappen de l'autre côté du garage.

Avec Jonathan Noble