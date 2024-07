L'arrêt raté de Piastri lui a "coûté cher" dans sa quête de victoire

Dans les derniers tours du Grand Prix de Belgique, la bataille pour la victoire a vu s'affronter les deux pilotes Mercedes, ainsi qu'Oscar Piastri. Bien que remporté initialement par George Russell puis attribué à Lewis Hamilton à la suite de la disqualification de son coéquipier, le trophée de vainqueur aurait bien pu revenir au pilote McLaren, qui a également eu sa chance dans la lutte pour l'emporter.

Retenu un temps par Charles Leclerc, l'Australien a perdu beaucoup de temps lors de son deuxième arrêt au stand. Comme son coéquipier à Silverstone il y a quelques semaines, Piastri ne s'est pas arrêté correctement sur l'emplacement marqué au sol dans le stand McLaren, bloquant les roues quelques centimètres plus loin. Cela a retardé l'arrêt qui a finalement duré 4,4 secondes, et c'est possiblement là que tout s'est joué.

Car quand on regarde l'écart entre Hamilton et Piastri à la fin du Grand Prix, ce sont six dixièmes qui séparent les deux pilotes. On peut se dire qu'avec un arrêt plus court, l'Australien aurait donc peut-être pu faire la jonction plus tôt avec le septuple Champion du monde et tenter de le dépasser. C'est aussi la réflexion d'Andrea Stella, le directeur de McLaren.

"Oscar l'a dit immédiatement à la radio dans le tour suivant : 'Excusez moi pour l'arrêt au stand'. Il a tout de suite réalisé que [l'arrêt] allait être coûteux", a déclaré l'ingénieur italien. "Il se serait sans doute retrouvé à faire la queue derrière Hamilton, mais il aurait pu être en mesure d'attaquer [avec un arrêt réussi]. Je pense donc que cette perte de 1,5 à 2 secondes au moment du pitstop lui a finalement coûté cher."

"Parce qu'il aurait été derrière Leclerc plus tôt avec des pneus plus frais, ce qui signifie qu'il aurait pu le dépasser plus facilement. C'est donc un peu un effet cascade. Nous devons travailler avec les pilotes pour que, même dans les moments délicats, ils n'en fassent pas trop au moment de l'arrêt au stand, car cela peut être très coûteux. Je pense qu'il a fait quelque chose de similaire à [ce qui s'est passé à] Silverstone."

Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz et Lando Norris sur le circuit de Spa-Francorchamps. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Un très bon week-end" malgré tout

Piastri a montré un très bon rythme tout au long de la course, ce qui rend cet arrêt réellement dommageable pour le jeune pilote McLaren. En ayant pris l'ascendant sur son coéquipier, Lando Norris, dès le départ, l'Australien a très vite compris pouvoir rejoindre le top 3, voire plus. Il est d'ailleurs très satisfait de sa course malgré son erreur dans les stands.

"Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois cette année que nous essayons de rouler sur le vérin avant [pendant les arrêts], alors j'essaierai de ne pas le faire la prochaine fois", a plaisanté Piastri pendant la conférence de presse d'après-course. "Je pense que nous avons très bien géré la course. Je suis content du résultat. "

"Il n'était pas facile d'essayer de dépasser Charles et je pense que si je n'avais pas réussi à le faire dans ce tour, je serais probablement resté coincé [derrière lui] pendant longtemps. C'était donc un moment crucial de la course. Le rythme était très fort. Je me suis senti très, très bien ce week-end."

"Même vendredi, le rythme semblait très fort. Je m'en veux un peu de ne pas avoir réussi à me qualifier correctement, mais je pense que ça a été un très bon week-end et probablement l'une de mes meilleures courses."

Avec Filip Cleeren et Ewan Gale