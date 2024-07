Norris regrette d'avoir perdu des points sur des erreurs "stupides"

À Spa-Francorchamps, Lando Norris s'est élancé de la quatrième position après une séance de qualifications dans laquelle il estimait ne pas avoir été à l'aise. Alors que l'on pensait que la McLaren allait rapidement faire la différence, la course du Britannique a pris une autre tournure.

Après avoir passé les deux roues gauches dans les graviers à la sortie du premier virage, le pilote McLaren a perdu trois places, se retrouvant en septième position. Bloqué derrière la Ferrari de Carlos Sainz, Norris a vu Max Verstappen se rapprocher dans ses rétroviseurs, sans que le Néerlandais ne puisse tenter quoi que ce soit. Mais lors de la première vague d'arrêts aux stands, Norris s'est arrêté cinq tours après la Red Bull, laissant l'avantage à Verstappen.

VIDÉO - Le résumé du GP de Belgique

Lors du deuxième puis du troisième relais, Lando Norris est remonté plusieurs fois sur la Red Bull du triple Champion du monde, mais sans trouver la solution pour le dépasser. Impuissant, le pilote McLaren est passé sous le drapeau à damier à la sixième place (finalement cinquième après la disqualification de George Russell), à seulement six dixièmes de Verstappen. À l'issue de la course, Norris a déclaré que la pause allait lui faire du bien après plusieurs erreurs "stupides" accumulées lors des dernières manches.

"Nous en avons tous besoin, je pense que j'ai juste besoin de recharger les batteries", a expliqué le Britannique. "J'ai perdu beaucoup de points au cours des trois ou quatre dernières courses à cause de choses stupides, erreurs et mauvais départs, ou aujourd'hui au premier virage."

"Je ne sais pas pourquoi. Ce sont juste des choses stupides. Ce ne sont même pas des choses difficiles. C'est juste... au premier virage, j'ai essayé de rester en dehors des problèmes, essayé de m'assurer qu'il y a un écart et ne pas me faire toucher, et puis je me suis mis hors de la piste."

Lando Norris au large dans le premier virage lors du départ du GP de Belgique. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lando Norris s'est retrouvé une bonne partie de la course dans les échappements de Max Verstappen, ne trouvant aucune solution pour passer le Néerlandais. Il a notamment souligné ses difficultés à trouver des occasions sur le tracé de Spa-Francorchamps, un lieu qui habituellement ouvre la porte à de nombreux dépassements.

"Les dépassements ont été nuls aujourd'hui", a-t-il poursuivi. "Je pense qu'il y a eu très peu de dépassements en piste. La plupart ont eu lieu lors des arrêts aux stands. Il y a eu quelques-uns, mais seulement lorsque vous aviez un avantage de dix tours sur les pneus."

"Sinon, oui, c'était une course un peu difficile avec les dépassements. J'ai eu le sentiment que nous étions rapides, que la voiture était rapide. Je n'ai pas l'impression que nous ayons maximisé ce que nous aurions pu faire."

Malgré des erreurs qui lui ont couté de meilleurs résultats lors des dernières courses, notamment une victoire en Hongrie, Lando Norris s'est montré satisfait du rythme de sa McLaren lors des dernières épreuves, et notamment ce dimanche en Belgique.

"Le rythme est bon, l'équipe fait un travail formidable, donc je suis heureux", a ajouté le pilote britannique, désormais à 78 points de Verstappen en deuxième position du championnat. "D'une certaine manière, j'ai l'impression que je ne veux pas faire de pause, je veux juste continuer parce que nous sommes en bonne forme. Même aujourd'hui, j'ai l'impression que le rythme était très fort. Les deux ou trois dernières courses, je n'ai pas eu le déclic nécessaire et j'ai perdu beaucoup de points, donc j'espère pouvoir revenir en force."