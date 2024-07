Marko : Pérez s'est "complètement effondré" en Belgique

Sergio Pérez est dans une forme déplorable depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Parti de la deuxième place sur la grille de départ à Spa-Francorchamps, le Mexicain avait l'occasion de sortir la tête de l'eau, lui qui avait presque touché le fond. Seulement, c'est à la huitième place, transformée en septième position après la disqualification de George Russell, que le pilote Red Bull est passé sous le drapeau à damier.

Alors qu'il croyait à la renaissance de Pérez après son troisième temps en qualifications, Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a regretté un nouveau résultat difficile pour le pilote de l'écurie autrichienne, au micro de Sky Allemagne.

"Sergio avait l'opportunité de prendre un bon résultat en partant de la deuxième place", a déclaré l'ancien pilote. "Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Il s'est complètement effondré, surtout dans le dernier relais, où il a réalisé des temps en 1'48. Ce qui semblait si positif en qualifications ne s'est malheureusement pas concrétisé en course."

Ce lundi, Red Bull devrait tenir une réunion afin d'évaluer les effectifs de pilotes de l'écurie autrichienne et de l'équipe sœur VCARB, mais également décider de l'avenir de Sergio Pérez. Celui qui a récemment prolongé son contrat de deux ans pourrait aller jusqu'à voir sa saison s'arrêter prématurément.

Interrogé sur cette réunion, Marko a ajouté : "Pour nous, la situation est telle que nous allons également examiner la situation globale pour 2025. Nous avons un certain nombre de pilotes et un concept. Mais bien sûr, chaque résultat est important pour Sergio, et la huitième position depuis la deuxième place sur la grille n'est certainement pas ce à quoi nous nous attendions."

La contre-performance de trop pour Sergio Pérez ? Photo : Erik Junius

Pérez n'a plus gagné depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan en avril 2023. En prolongeant le contrat du Mexicain, Red Bull pensait ainsi relâcher la pression sur Pérez pour lui permettre de se montrer à la hauteur en piste, mais les résultats escomptés ne se sont pas matérialisés. Cela signifie que Daniel Ricciardo, Liam Lawson ou Yuki Tsunoda sont en lice pour le remplacer si Red Bull souhaite modifier son équipe de pilotes, bien que l'on ne sache pas encore si le changement aura lieu à la mi-saison ou à l'issue de celle-ci.

En Belgique, Pérez a accusé un manque de puissance dans les lignes droites, le trafic, les pneus, la stratégie et même l'équilibre de la voiture d'être à l'origine de sa mauvaise performance. Cependant, il est convaincu qu'il pilotera toujours pour Red Bull lors du Grand Prix des Pays-Bas qui sera disputé après la pause estivale et affirme qu'il ne répondra plus aux questions concernant son avenir.

"La course a été très décevante", a déclaré Pérez dimanche. "J'ai bien débuté, mais j'ai eu beaucoup de mal dans les lignes droites. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dû économiser de la batterie au début des deux premiers tours. J'étais très faible dans les lignes droites, et une fois que j'ai réussi à m'en débarrasser, j'ai chargé un peu le peloton."

Sergio Pérez apparaît plus que jamais sous pression. Photo : Sam Bagnall / Motorsport Images

"Je suis resté là, mais dans le deuxième relais, je suis passé sur le pneu medium avec tout le trafic derrière, ce qui a rendu les choses très, très difficiles. Nous avons fait un relais assez court, donc nous n'étions pas synchronisés. Je pense que nous n'avons pas été bons avec les pneus aujourd'hui. L'équilibre n'était pas là non plus, donc il y a beaucoup de choses à analyser de notre côté."

"Samedi, j'ai fait de bonnes qualifications, une bonne journée. Cela ne change rien. Je pense que nous avons trop de choses à faire dans l'équipe et beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous concentrer, et nous ne pouvons pas gaspiller de l'énergie avec toutes ces spéculations. C'est la dernière fois que je parle de l'avenir, alors pour que ce soit clair pour tout le monde, je ne parlerai plus. Je ne répondrai plus à aucune question sur l'avenir."