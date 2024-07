Gasly : Alpine doit "se ressaisir" pour la fin de saison

Alors que les Alpine s'élançaient neuvième et 12e sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, seul Esteban Ocon a réussi à se hisser dans le top 10 afin de récolter un petit point. De son côté, Pierre Gasly a franchi la ligne d'arrivée en 14e position. Le Français a vécu une course vraiment compliquée, ponctuée de problèmes en tout genre.

"[C'était une course] complètement décevante", explique Gasly au micro de Canal+. "On perd sept dixièmes à chaque tour sur toutes les lignes droites. Il y a beaucoup trop de problèmes, le volant pas droit dans la voiture, on est complètement arrêtés dans les lignes droites avec des problèmes de température moteur."

À l'aube de la pause estivale, Gasly dresse un bilan décevant de cette première partie de saison. Il déplore des courses jonchées d'erreurs et souhaite qu'Alpine "se ressaisisse" à partir du prochain rendez-vous à Monza.

"Il y a beaucoup trop d'erreurs", continue le pilote français. "Malheureusement sur les trois derniers week-ends, c'est un peu le résultat de chaque course, donc je pense que ça va être important de se ressaisir sur cette trêve estivale. C'était un début de saison très très compliqué, on marque une dizaine de points en tant qu'équipe et ça va être important de faire beaucoup, beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison."

Interrogé sur ses plans pour les vacances et s'il souhaite prendre un peu de recul avec la F1, Gasly a répondu ne pas avoir le temps de se reposer, tant le travail qui attend l'équipe française est conséquent : "Il ne va pas falloir déconnecter du tout là, il y a beaucoup trop de chose à améliorer. Il va falloir qu'on discute tous ensemble et qu'on règle très rapidement ces problèmes."

Esteban Ocon et Pierre Gasly devant Valtteri Bottas en Belgique. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Malgré sa 10e place et son point empoché, Esteban Ocon semble peu déçu et parle d'"opportunité gâchée", estimant qu'il aurait pu aller chercher une ou deux positions de plus au classement. Le pilote reste néanmoins positif au vu de la vitesse affichée par sa monoplace sur le circuit de Spa, qui montre les quelques progrès effectués par Alpine depuis le début de saison.

"Je pense qu'on avait une bonne vitesse et c'est le positif de la journée", déclare Ocon à Canal+. "Ça a toujours été un circuit où on était plus rapides que sur le reste de la saison, donc forcément un peu déçu de ne marquer qu'un point."

"Avant de s'arrêter pour la dernière fois, malheureusement on était huit secondes derrière Fernando donc on aurait dû marquer plus de points. Huitième ou neuvième, ça aurait été possible, donc c'est une opportunité un peu manquée, un peu gâchée. On va se rappeler du positif, on avait une bonne vitesse, mais voilà, c'est dommage de ne pas maximiser un beau résultat avec une belle course."

Ocon partage également la destination de son coéquipier pour l'été : l'usine d'Alpine à Enstone. "Pas de vacances encore pour nous, on a deux jours de tests mardi et mercredi. Donc on a encore un peu de travail avant de se reposer pour la deuxième partie de saison. Je pense que c'est une bonne course pour finir la première partie de saison, il faut se rappeler qu'on était derniers sur la grille à Bahreïn, donc c'était quand même une course correcte."