Hamilton, d'une défaite amère à un succès qui l'est tout autant

Lewis Hamilton a été déclaré vainqueur du GP de Belgique, après la disqualification de George Russell en raison d'une monoplace trop légère. Avant cette décision, une certaine amertume pouvait se lire sur son visage à l'arrivée.

Parti troisième, le septuple Champion du monde a effacé Sergio Pérez au départ et Charles Leclerc au troisième tour, et Russell n'était alors pas une menace. Il a ensuite contrôlé l'essentiel de l'épreuve mais s'est retrouvé deuxième après la seconde salve d'arrêts, son coéquipier ayant préféré ne passer qu'une fois par la case stand.

Hamilton est revenu dans ses roues dans les derniers tours, sans toutefois pouvoir porter d'attaque. Contraint d'accepter la deuxième place à l'arrivée, il était alors déçu d'avoir vu la victoire lui échapper. "George n'a pas été dans ma course pendant la plus grande partie", a souligné Hamilton à Sky Sports, avant la pénalité infligée à son coéquipier, sans réellement masquer sa frustration : "Si la stratégie avait été bien faite, il n'aurait pas été dans ma course, donc on n'aurait pas eu ça."

Hamilton se disait alors "un peu choqué" de s'être retrouvé dans cette situation en fin d'épreuve, mais il acceptait son sort : "C'est comme ça, c'est fait, je vais de l'avant."

Lewis Hamilton était en tête en début de course Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Je suis désolé pour George, personne ne veut gagner une course après une disqualification.

Après l'annonce de sa victoire sur tapis vert, Hamilton ne semblait pas beaucoup plus satisfait. Gagner dans ces conditions, surtout quand le pilote pénalisé est son coéquipier, n'a évidemment pas la saveur du succès de Silverstone, attendu depuis deux ans et demi au terme d'un beau combat. Il n'a donc pas véritablement célébré ce 105e succès en F1, conquis dix ans jour pour jour après sa première victoire pour l'équipe Mercedes.

"C'est évidemment décevant pour l'équipe de perdre un doublé mais il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette journée", a commenté Hamilton. "Je suis désolé pour George, personne ne veut gagner une course après une disqualification, mais on est revenus dans la lutte pour la victoire dans les dernières courses. C'est incroyablement serré en ce moment donc on va devoir travailler dur pour gagner des courses plus constamment. On peut néanmoins aborder la pause estivale dans une dynamique et avec de la positivité."

La forme affichée dimanche a surpris tout le monde, y compris chez Mercedes, qui se sentait nettement distancé après les premiers essais. Hamilton a eu "un bien meilleur rythme que prévu", grâce à bons changements sur sa monoplace : "On ne s'attendait pas à être où nous étions, surtout après vendredi, quand on était à une seconde [des premiers]. On a fait un travail incroyable vendredi soir et [...] je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi forts."

Avec Pablo Elizalde