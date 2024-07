Verstappen satisfait de sa 5e place : "Une course pour limiter les dégâts"

Le Grand Prix de Belgique 2024 marque donc la fin des remontées fulgurantes de Max Verstappen sur le circuit de Spa. Le Néerlandais, qui partait de nouveau du milieu de la grille, n'a cette fois pas remporté la victoire, contrairement à ces deux dernières années. Toutefois, le pilote Red Bull estime que le rythme de sa RB20 aurait pu le faire monter sur la première marche du podium s'il avait pris le départ de la course plus haut.

"En tant qu'équipe, nous avons maximisé nos performances aujourd'hui", a déclaré Verstappen dimanche. "Naturellement, si vous partez en première position avec le rythme que nous avions, je pense que vous vous battez pour la victoire. Mais en partant de la 11e place, je savais qu'il s'agirait d'une course pour limiter les dégâts."

Le Champion du monde en titre a reconnu que "l'équilibre de la voiture n'était pas trop mauvais dans les premiers tours" mais a estimé avoir eu plus de mal par la suite, notamment après son premier arrêt au stand qui l'a fait ressortir dans le trafic, ce qui ne l'a "probablement pas aidé". Il a toutefois réussi à passer devant son rival au championnat, Lando Norris, et les deux pilotes sont tranquillement revenus sur Charles Leclerc avant de se retrouver coincés dans un train DRS, sans possibilité de dépasser le Monégasque.

"Je pense que si toutes les voitures avaient [eu une pénalité moteur], leur course aurait également été très différente", a ajouté Verstappen. "Alors, évidemment, ce n'est pas très juste d'évaluer entièrement ma course avec un départ de la 11e place. Parce que si j'étais parti avec eux [dans le haut de la grille], la course aurait été très différente."

Max Verstappen devant la McLaren de Lando Norris sur le circuit de Spa-Francorchamps. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen s'est réjoui de l'agressivité de la stratégie de Red Bull, qui lui a notamment permis de prendre le dessus sur Norris. Néanmoins, il se demande si une meilleure gestion de ses trains de pneus plus tôt dans le week-end n'aurait pas pu lui octroyer une meilleure position que sa cinquième place.

"Je pense qu'aujourd'hui un pneu dur [supplémentaire] aurait aidé", a expliqué Verstappen. "Bien sûr, George [Russell] a gagné la course en un seul arrêt, mais je ne pense pas que nous avions la durée de vie du pneu pour le faire de toute façon. Alors oui, il y a aussi quelques éléments à analyser, mais en tant qu'équipe aujourd'hui, nous avons fait du bon travail."

"Nous avons certainement fait le bon choix avec la stratégie d'être un peu agressifs au début pour essayer de prendre de l'avance sur quelques [rivaux] et cela a rendu ma course un peu meilleure. Mais ensuite, il y a eu trop de voitures avec lesquelles nous nous sommes retrouvés coincés."

En somme, le Néerlandais se satisfait de son résultat, qui lui permet notamment de garder son avance sur son dauphin, Lando Norris, avec 78 points d'écart entre les deux pilotes au classement général : "La cinquième place, c'est quand même bien. J'étais aussi devant Lando, et c'est mon adversaire [principal] au championnat. Si l'on regarde le championnat, c'est toujours une journée positive, j'ai augmenté mon avance alors qu'on aurait pu facilement accuser des pertes. Donc, de ce point de vue, c'est une journée positive."

Avec Alex Kalinauckas et Markus Lüttgens