Red Bull prolonge Pérez pour deux années supplémentaires

Sergio Pérez va bien conserver son baquet chez Red Bull pour les deux prochaines saisons. C'est l'écurie autrichienne qui a officialisé la nouvelle ce mardi, confirmant les informations que Motorsport.com vous rapportait en début de semaine passée, dans un communiqué faisant explicitement référence à une "prolongation de deux années du contrat existant".

"Le moment est venu de confirmer notre line-up pour 2025 et nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Checo", a déclaré le directeur de l'équipe, Christian Horner. "La continuité et la stabilité sont importantes pour l'équipe et Checo et Max constituent un partenariat fructueux et solide, qui a assuré le premier doublé de l'équipe au championnat [pilotes] l'année dernière. Checo a connu un excellent début de saison 2024 avec des deuxièmes places à Bahreïn, en Arabie saoudite et au Japon, puis un podium en Chine."

"Je suis ravi de rester pour poursuivre notre aventure ensemble et contribuer à la grande histoire de cette écurie pendant deux années supplémentaires", s'est réjoui Pérez. "Faire partie de l'équipe est un immense défi, que j'adore. Je tiens à remercier tout le monde pour la confiance qu'ils m'accordent, c'est énorme et je veux leur rendre la pareille en obtenant d'excellents résultats sur la piste et en dehors."

Sans présager de la présence de clauses permettant aux parties de mettre fin à l'entente avant son terme, les deux saisons à venir devraient être pour le Mexicain la cinquième et la sixième consécutives chez Red Bull et aux côtés de Max Verstappen. Avec actuellement 74 GP disputés ensemble, le duo a le potentiel, si tout se passe bien, pour devenir au cours du prochain exercice celui ayant disputé le plus de courses ensemble dans l'Histoire de la discipline, devant le line-up formé par Michael Schumacher et Rubens Barrichello (104 GP ensemble) entre 2000 et 2005 chez Ferrari.

Après une première campagne à Milton Keynes, en 2021, lors de laquelle c'est surtout en tant que lieutenant du Néerlandais que Pérez s'est illustré, notamment lors du tout dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, les deux saisons suivantes, marquées par la domination Red Bull, ont démarré quasiment de la même façon avec des résultats intéressants et proches de ceux de Verstappen lors des premières manches avant de voir ce dernier s'échapper inexorablement et conquérir le titre mondial. Pendant ce temps, Pérez peinait lui-même à assurer confortablement la place de vice-champion en dépit d'une monoplace clairement au-dessus de la concurrence.

Cette année, Pérez a connu une entame de saison nettement en deçà de celle de son chef de file et sort de deux épreuves très compliquées à Imola et Monaco. Éliminé dès la Q1 en Principauté, le Mexicain a d'ailleurs été impliqué dans l'accident du premier tour, contribuant au pire résultat comptable pour Red Bull depuis le GP de Bahreïn 2022, l'écurie sentant désormais de façon plus tangible la pression de Ferrari et de McLaren.

C'est pourtant dans ce contexte que Pérez, qui reste très populaire en interne et ne fait pas d'ombre à Verstappen, est reconduit, alors même que 2024 semblait devoir être la saison de tous les dangers pour son baquet. En effet, à l'entame de l'exercice, Daniel Ricciardo, revenu dans le giron Red Bull en 2023, était vu comme un potentiel candidat à sa succession alors que l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari libérait Carlos Sainz dès la fin de saison. Toutefois, ces deux hypothèses ont été balayées par l'écurie, tout comme celle menant d'ailleurs à Yuki Tsunoda, malgré un début de saison plus convaincant que celui de Ricciardo. Le Japonais devrait poursuivre l'aventure Visa Cash App RB, une annonce étant attendue dans les heures ou les jours à venir.

Ce statu quo chez Red Bull confirme donc qu'à ce stade de la saison, le seul baquet disponible dans une écurie du top 5 est celui laissé libre par Hamilton chez Mercedes. L'écurie allemande semble encline à se tourner vers la solution interne, avec le jeune Andrea Kimi Antonelli, actuellement en F2.