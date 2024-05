Red Bull proche de prolonger le contrat de Pérez

D'après les informations de Motorsport.com, Sergio Pérez est désormais très proche de décrocher une prolongation de contrat chez Red Bull. Malgré un nouveau week-end difficile à Monaco, ponctué d'une élimination en Q1 puis d'un accident survenu dès le premier tour, le pilote Mexicain est plus que jamais favori pour rester l'an prochain le coéquipier de Max Verstappen.

L'écurie de Milton Keynes estime qu'il demeure le meilleur candidat possible actuellement pour remplir cette mission. Les dirigeants de Red Bull n'envisagent pas une promotion de Yuki Tsunoda pour 2025, et ils auraient également fait savoir à Carlos Sainz qu'il ne sera pas l'heureux élu.

Si Sergio Pérez reste hautement tenu en estime dans l'équipe, en dépit d'un rythme régulièrement inférieur à celui de son triple de Champion du monde de coéquipier, c'est pour son importante contribution lorsqu'il est en mesure d'exploiter au mieux sa monoplace mais aussi pour l'absence de conflit interne et de potentiels problèmes relationnels avec Max Verstappen.

Lors des six premiers Grands Prix, Checo a été très fort.

Le week-end monégasque n'a pas entamé la confiance de Red Bull en Pérez. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ce week-end a été assez brutal pour lui", a confié le directeur de Red Bull, Christian Horner, à l'issue du Grand Prix de Monaco. "Il est évident que nous devons nous assurer que les deux voitures marquent des points, car nous ne pouvons pas écarter la menace que représentent Ferrari et McLaren dans les deux championnats. Mais lors des six premiers Grands Prix, Checo a été très fort, se qualifiant en première ligne, terminant deuxième et troisième, et inscrivant de très gros points. Nous devons juste retrouver cette position de confiance et ne pas connaître de baisse de régime."

Interrogé sur les conséquences pour le timing de la décision finale des deux week-ends manqués de son pilote à Imola puis Monaco, Christian Horner a répondu qu'il n'y en avait "pas vraiment", ajoutant : "Je pense qu'il s'agit plutôt de notre calendrier. Nous prendrons une décision en temps voulu."

Dans un entretien accordé à Motorsport.com en début de week-end en Principauté, le consultant Helmut Marko a déclaré que "d'ici Barcelone, on devrait avoir une vision claire" sur le choix de Red Bull pour le baquet de Sergio Pérez. Dans cette même interview, l'Autrichien a souligné le besoin de voir Yuki Tsunoda confirmer ses progrès sur un temps plus long, admettant à demi-mot que le Japonais pourrait être un candidat pour 2026.

Informé par Red Bull qu'il ne peut pas prétendre à un baquet, Carlos Sainz attendrait maintenant l'officialisation de la prolongation de contrat de Sergio Pérez pour trancher sur son avenir. Le pilote Ferrari a deux offres sur la table : une à long terme dans le projet Audi, une à court terme chez Williams. Cette dernière aurait ses faveurs car elle lui apporterait davantage de flexibilité pour éventuellement aller voir ailleurs à l'issue de la saison 2025. Audi pourrait toutefois améliorer son offre et la transformer en un contrat d'une année avec deux autres en option pour tenter de convaincre le pilote espagnol.

Avec Christian Nimmervoll et Oleg Karpov