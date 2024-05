Hadjar alimente le "problème de riche" de Red Bull pour l'avenir

Après avoir connu un passage à vide, qui a d'ailleurs mené au recrutement de Sergio Pérez en 2021, le vivier de jeunes pilotes du giron Red Bull regorge à nouveau de talents prometteurs. La firme a son propre calendrier pour trancher quant à l'identité du futur coéquipier de Max Verstappen, mais également de ce qu'il adviendra des pilotes de sa deuxième écurie, Visa Cash App RB, et de ses protégés en formules de promotion.

Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Isack Hadjar et d'autres : la liste des prétendants à une place est longue, pour le plus grand plaisir d'un Helmut Marko qui fait le point sur la situation, décrivant "un problème de riche" dans un entretien accordé à Motorsport.com.

Yuki Tsunoda est très performant, il a battu Nyck de Vries l'an dernier et maintenant Daniel Ricciardo. Quoi doit-il faire de plus pour être sérieusement candidat à un baquet Red Bull ?

On doit dire que c'est la première saison où Yuki est constamment rapide et où il contrôle ses émotions, ce qui était son plus gros problème. Pour être honnête avec lui, il a toujours montré par moment qu'il était rapide, mais cette année, en plus de la course en Chine, il est régulièrement rapide. Cela fait donc six courses qu'il le prouve et ça change évidemment son profil ainsi que la manière dont on le considère.

S'il continue comme ça, est-il candidat à un baquet Red Bull pour 2025 ou doit-il montrer la même chose plus longtemps ?

Cela doit se faire sur une base régulière et sur le long terme.

Nous parlons donc davantage de 2026 ?

Quelque chose comme ça, oui.

Puisque l'on parle de 2026, une des questions est de savoir ce que fera Honda pour Yuki lorsqu'ils ne fourniront plus de moteur aux écuries Red Bull.

Honda a soutenu Yuki ces dernières années, alors nous verrons. Mais il y a un autre pilote Honda qui a fait une très bonne course [en Super Fomula], c'est Ayumu Iwasa. Il n'a pas gagné parce qu'il a pris deux fois un mauvais départ, mais il est toujours troisième au championnat. Ce sont deux pilotes japonais qui ont un contrat à long terme avec nous, et nous devons déterminer comment cela pourrait fonctionner à l'avenir.

Que doit faire Iwasa pour montrer qu'il a le potentiel d'aller en F1 en 2025 ?

Gagner la Super Formula.

Donc s'il gagne le titre, il peut être un candidat pour l'année prochaine...

Il faut voir comment il gagne. La première course n'a pas été très bonne mais lors de la deuxième, il a dominé.

Vous avez énormément de candidats pour 2025, car on parle d'Iwasa mais vous avez aussi Lawson, ainsi que les pilotes actuels...

Nous avons Hadjar aussi, et nous avons Marti, mais il commet trop d'erreurs. Et nous avons un jeune rapide en F3 aussi.

Vous avez cité Hadjar, comment évaluez-vous ses performances jusqu'à présent ?

Il faut tenir compte du fait que lors de la première course, il a eu des ennuis. Il a eu deux problèmes techniques alors qu'il était en position de gagner et il n'a pas terminé la course. Il est quand même troisième du championnat, donc c'est clairement l'un des pilotes les plus rapides et les plus réguliers cette année.

Cela montre aussi qu'il y a des hauts et des bas, après les critiques sur l'absence de talents, vous avez peut-être trop d'options pour les futurs baquets...

Oui, c'est un problème de riche !

Il nous faut une deuxième voiture aux avant-postes, mais jusqu'à présent Pérez a rempli son rôle.

Sergio Pérez a connu un week-end difficile à Imola. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Pérez a connu un week-end difficile à Imola. Si le peloton se resserre, est-ce que Red Bull a besoin d'une deuxième voiture devant pour plus d'options stratégiques ?

Bien sûr que nous en avons besoin, mais il a fait une grosse erreur à Imola et a perdu trois dixièmes dans le virage 7. Sinon il serait passé en Q3. Ça ne devrait pas arriver mais c'est arrivé, mais ce n'est pas un problème structurel. Il est suffisamment rapide et a montré des progrès en qualifications cette année.

À quel point son rôle est-il important dans la quête du titre constructeurs ?

Cette année est différente et le championnat constructeurs est vraiment important pour nous, que ce soit pour l'argent ou le prestige. Il nous faut une deuxième voiture aux avant-postes, mais jusqu'à présent il a rempli son rôle.

Vous avez dit que c'était fou de parler si tôt dans l'année du marché des transferts et que Red Bull attendrait. Combien de temps pensez-vous patienter pour le second baquet ?

Je pense que d'ici Barcelone, on devrait avoir une vision claire.

Avec une annonce ou juste une décision prise en interne ?

Je dirais que nous devrions avoir une idée claire d'ici là de ce que nous voulons faire.

Est-ce correct de dire que Sergio Pérez est en pole position ?

Il est dans une bonne position. Je ne dirais pas en pole position, mais il est dans une bonne position.

Propos recueillis par Ronald Vording