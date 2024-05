EL3 - Leclerc toujours le plus rapide, Verstappen se rapproche

Vendredi, Charles Leclerc était l'homme le plus rapide de la Principauté. Dans un premier temps, c'est Lewis Hamilton qui s'est montré le plus rapide en signant le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco. Dans la deuxième séance, c'est le pilote Ferrari qui a pris les commandes de la journée en réalisant un chrono en 1'11''278. Avant des qualifications cruciales cet après-midi, les pilotes ont repris la piste pour une dernière heure d'essais libres, et c'est Charles Leclerc qui s'est montré une nouvelle fois le plus rapide de cette ultime séance.

Alors que le ciel menaçait le tracé de Monte-Carlo sur l'ensemble de la journée de vendredi, celui-ci s'est montré beaucoup plus clément ce samedi, laissant apparaître un soleil radieux sur le tracé de la Principauté. Dans des températures similaires à la veille (20°C dans l'air), c'est George Russell qui a pris la piste en premier, suivi des McLaren et des Aston Martin, mais aucun n'a effectué de chrono. Il faut attendre Kevin Magnussen (Haas) pour voir le premier tour rapide de la séance, réalisé en 1'14''683.

Les pilotes ne se sont pas pressés pour prendre la piste. Au bout de dix minutes, seuls Lewis Hamilton et Magnussen avait réalisé un chrono, le pilote Mercedes battant le Danois de cinq dixièmes.

Valtteri Bottas tape le mur et provoque un drapeau rouge

Le Finlandais a été le premier piégé dans cette séance. Le pilote Sauber est venu toucher le mur à la sortie de la chicane de la Piscine, cassant son train avant et bloquant la circulation dans le virage de la Rascasse. La séance a repris quelques minutes plus tard.

Après cet incident, l'ensemble des monoplaces ont pris la piste, Russell battant le temps de son coéquipier avant de voir Hülkenberg pendre les commandes en 1'13''652. Après 20 minutes et bataillant contre le trafic très dense, Oscar Piastri a signé le meilleur temps de la séance en 1'12''875, suivi des deux pilotes Ferrari. Homme le plus rapide la veille, Charles Leclerc a pris la tête de la fiche des chronos à la mi-séance avec un temps en 1'12''521.

Alors que Tsunoda est venu se placer à la seconde place pour seulement cinq millièmes derrière Leclerc, le Monégasque a amélioré sa propre marque de deux dixièmes avant de voir Verstappen s'intercaler entre les deux pilotes. Leclerc, très rapide, a continué d'améliorer ses chronos en réalisant un 1'12''092, huit dixièmes plus lent que son temps de la veille.

Carlos Sainz a ensuite rejoint son coéquipier, permettant de placer les Ferrari aux deux premières places suivi de Max Verstappen, troisième. À 20 minutes du terme, Pierre Gasly a intégré le top 10 alors que les deux Aston Martin étaient les seules monoplaces du plateau équipées de pneus mediums.

Charles Leclerc a continué d'améliorer sa propre marque en passant sous la barre des 1'12. Fernando Alonso, désormais équipé de pneus tendres, a échoué à un dixième du Monégasque après avoir signé le meilleur deuxième secteur. Un peu en retrait depuis le début du week-end, Carlos Sainz est revenu à seulement deux millièmes de son coéquipier, Leclerc améliorant une nouvelle fois son temps de six dixièmes en 1'11''369.

Dans la fin de cette troisième et dernière séance d'essais libres, personne n'ira chercher le temps de Charles Leclerc, confirmant son statut de "favori" pour la séance de qualifications. Seul Max Verstappen a réussi à se rapprocher du Monégasque à deux dixièmes. Lewis Hamilton, troisième, échouant à un peu plus de trois dixièmes.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 3