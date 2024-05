Leclerc a "pris un peu plus de risques que les autres"

Y a-t-il un pilote plus maudit que Charles Leclerc à Monaco ? Ce week-end, le Monégasque fait son retour en Principauté et espère briser la malédiction qui le lie au tracé de Monte-Carlo depuis ses débuts en Formule 1 en 2018. Entre les accidents, les pénalités, les mauvaises stratégies ou les problèmes techniques et mécaniques, le pilote Ferrari n'est jamais monté sur le podium de son Grand Prix à domicile, son meilleur résultat étant une quatrième position lors de l'édition 2022.

Même s'il n'a jamais atteint les résultats qu'il espérait à Monaco, le pilote de la Scuderia Ferrari s'est toujours montré rapide à domicile, ce week-end ne faisant pas exception. Vendredi, Leclerc a débuté la journée avec une cinquième place lors de la première séance d'essais libres, avant de signer le meilleur temps de la journée lors de la deuxième séance plus tard dans l'après-midi.

"Nous étions très forts sur les mediums. Sur les tendres, nous avons eu du mal à tout mettre en place, il y a eu beaucoup de trafic tout au long de la séance, mais nous avons une bonne voiture pour le moment, je me sens assez confiant. J'ai peut-être pris un peu plus de risques que les autres aujourd'hui, ce qui s'est avéré payant. Cependant, tout se jouera en qualifications, lorsque tout le monde commencera à aller à la limite."

"Pour l'instant, nous avons fait du très, très bon travail. Nous devons continuer à travailler et à nous concentrer sur nous-mêmes. Mais c'est une première journée positive", a estimé Charles Leclerc.

Charles Leclerc reste attentif aux Mercedes. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes s'invite dans la bataille

Alors que Red Bull a semblé un peu plus en retrait dans cette première journée du Grand Prix de Monaco, Mercedes en a profité pour s'incruster aux avant-postes, sur un tracé qui resserre les performances entre les différentes écuries. Lewis Hamilton, notamment, s'est montré très rapide lors des essais libres en signant le meilleur temps lors de la première séance puis le deuxième chrono, à 188 millièmes de Leclerc, dans la deuxième.

Charles Leclerc, qui a vécu la même situation en 2021, lorsqu'il était au volant d'une Ferrari beaucoup moins performante, n'est pas surpris de voir l'écurie britannique se joindre à la bataille ce week-end à Monaco.

"Nous sommes arrivés ici en sachant que tout était possible. Comme je l'ai dit en 2021, nous n'avions pas une voiture particulièrement bonne, mais en arrivant à Monaco, les caractéristiques de notre voiture correspondaient bien à ce qui se passait sur la piste et nous étions rapides. Ce week-end, nous semblons rapides."

"Les Mercedes, qui ont eu des difficultés depuis le début de la saison, sont très rapides ce week-end. Nous nous attendons donc à ce qu'il en soit de même demain. Lewis a été dans le coup toute la journée. Alors oui, nous allons essayer de maximiser tout ce qui se passe demain et nous espérons pouvoir faire la pole position," a conclu le pilote Ferrari.

Avec Filip Cleeren