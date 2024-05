EL2 - Leclerc comme à la maison devant Hamilton et Alonso

Après une première séance à la lisibilité limitée pour établir une hiérarchie, la prise de confiance et la hausse de rythme étaient logiquement au menu des Essais Libres 2 du Grand Prix de Monaco. L'occasion, aussi, de travailler les longs relais en vue de dimanche, sous un ciel toujours assez menaçant mais sur le sec et avec 20°C dans l'air.

Après avoir perdu la majeure partie des EL1 en raison d'un problème de wastegate sur son moteur, Pierre Gasly a cette fois pu se lancer dans son véritable travail. Et comme toujours, le maître mot était pour tout le monde d'enchaîner les tours sur cet atypique circuit urbain. D'emblée, l'on a aussi assisté aux récurrentes manœuvres de ralentissements dans le dernier secteur pour que chacun tente de se dégager tant que possible un tour clair.

Premier leader de la journée, Lewis Hamilton a également été celui qui a fixé la première référence anecdotique des EL2, en 1'14"080 avec les gommes mediums. Max Verstappen, malgré les pneus durs, a immédiatement fait mieux en 1'13"775, avant une valse attendue d'améliorations de toutes parts, et notamment de Charles Leclerc en 1'12"372, lui aussi en mediums.

Plusieurs pilotes ont également tâté le rail dès les premiers tours, parmi lesquels Logan Sargeant, Yuki Tsunoda et Lando Norris, sans conséquences majeures. George Russell, lui, a court-circuité la chicane après un premier secteur prometteur. Au volant d'une RB20 décrite comme "rebondissant comme un kangourou", Verstappen a de nouveau éprouvé des difficultés à disposer d'une monoplace à sa main, se plaignant même de maux de tête provoqués par ce désagrément.

À mi-séance, Leclerc a amélioré sa marque en pneus mediums (1'11"573) puis a chaussé les pneus tendres pour couper la ligne en 1'11"278. Verstappen s'est retrouvé à une demi-seconde avec la même monte, et son coéquipier Sergio Pérez, à huit dixièmes, a confirmé de son côté le comportement rétif de la Red Bull sur le tracé monégasque et son équilibre précaire. À son tour en pneus tendres, Fernando Alonso est venu se hisser provisoirement au deuxième rang, à quatre dixièmes de Leclerc, puis Hamilton a fait encore mieux, à moins de deux dixièmes.

Par la suite, le passage au travail sur les longs relais a plus ou moins figé la feuille des temps, laissant la séance s'achever avec le meilleur chrono de Leclerc. Vu plusieurs fois en travers, Verstappen n'a pas intégré le top 3, bouclant sa séance au quatrième rang. Les McLaren n'ont pas particulièrement brillé non plus malgré leur superbe livrée hommage à Ayrton Senna, Lando Norris pointant 5e et Oscar Piastri 12e à plus d'une seconde. Dans le clan français, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé au 14e et 17e rang sous les couleurs d'Alpine.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 2