EL1 - Les Mercedes au top, Red Bull toujours en difficulté

Nous voici lancés dans cette première partie de la 70e édition du Grand Prix de Monaco. Un circuit mythique qui a vu courir les plus grandes légendes de la discipline, au même titre que les six autres circuits ayant figuré au calendrier de la première saison du Championnat du monde de Formule 1 en 1950.

Faisant partie de l'une des trois courses qui composent la Triple couronne du sport automobile, le circuit de Monaco est le rendez-vous préféré de nombreux pilotes de la grille (peut-être parce que beaucoup y habitent), notamment pour le pilote préféré de la principauté, le local Charles Leclerc. En cette première séance d'essais libres, le ciel est quelque peu nuageux et la température est plutôt douce avec 19°C dans l'air.

Les pilotes s'élancent très rapidement dans les rues de la principauté, alors que Lando Norris, reste bloqué dans la voie des stands. C'est l'Australien Oscar Piastri qui signe le premier chrono de cette séance en 1.18.002, rapidement suivi de Max Verstappen, tous deux en pneus médiums.

Charles Leclerc chaussé de pneus durs est le premier à passer sous la barre des 1'15 avec 1'15"09, alors que les pilotes accélèrent la cadence. Lando Norris au volant de sa MCL38 aux couleurs d'Ayrton Senna reprend directement le meilleur temps, lui aussi en gommes dures, alors que son coéquipier annonce quelques gouttes de pluie.

Les deux McLaren et les deux Ferrari occupent pour l'instant les quatre premières places, Leclerc s'empare de la première en inscrivant un 1'14"521, alors que Nico Hülkenberg tire tout droit au premier virage. Côté Français, les deux Alpine sont pour l'instant dernières, Pierre Gasly victime d'un problème moteur doit rentrer aux stands.

Max Verstappen s'empare du meilleur temps en pneu medium au volant de sa RB20 avec 1'13"974. Des Red Bull que l'on regardera de près en ce début de week-end, puisque le Néerlandais a lui-même avoué que les Champions du monde devaient dorénavant redoubler d'efforts, n'ayant plus cette marge d'erreur confortable avec le retour en force de Ferrari et McLaren.

Après 15 minutes dans cette première séance, la pluie se fait de plus en plus menaçante alors que Yuki Tsunoda, en pneus médiums, s'immisce à la cinquième place entre les deux McLaren. Charles Leclerc enchaîne les secteurs violets et reprend la tête du classement en 1'13"343 toujours en pneus durs, pendant que Pierre Gasly reste malheureusement bloqué aux stands avec un problème au niveau du turbo.



Les Mercedes ne parviennent pas à trouver de grip avec leurs gommes dures et stagnent pour l'instant en dehors du top 10. À la mi-séance, les pilotes attaquent très fort et prennent beaucoup de risques en frôlant les rails. Verstappen semble encore se plaindre d'un manque d'équilibre de sa monoplace qu'il pousse à la limite. Lewis Hamilton reprend des couleurs sur ses pneus mediums en prenant la deuxième place derrière Leclerc, toujours pas détrôné.

Chaussé de pneus à flancs rouges, Piastri ne parvient pas à faire mieux que le sixième temps. Il se place juste derrière Tsunoda qui semble avoir beaucoup de rythme dans ces EL1. Alors que Pierre Gasly est toujours dans sa monoplace malgré l'annonce qu'il ne roulerait plus, son coéquipier Esteban Ocon est lui pour l'instant 18e.

Russell, également en pneus softs, s'empare du meilleur temps et passe la barre des 1'12 en 1'12"295, alors que plusieurs pilotes commencent à sortir en gommes tendres. Il reste 20 minutes dans cette première séance d'essais libres à Monaco et le top trois se compose de Piastri, Russell et Hamilton, tous en pneus à flancs rouges. Lando Norris, malgré sa gomme tendre, n'améliore pas son temps et reste à la neuvième place.

À 15 minutes de la fin de cette séance, les Mercedes restent aux première et troisième places, séparées par Piastri, alors que le drapeau rouge est brandi après que Zhou Guanyu ait tapé le rail en laissant la piste parsemée de débris. Charles Leclerc a endommagé sa monoplace après avoir récupéré des morceaux de carbone laissés par le pilote chinois.

Il reste 10 minutes et une fine pluie s'invite dans les rues de Monaco, le circuit est maintenant dégagé et les pilotes reprennent la piste très rapidement. Deux minutes avant la fin de ces EL1, Pierre Gasly ressort finalement des stands alors que Verstappen continue de se plaindre de sa monoplace. La séance s'achève finalement sur une bonne performance des Mercedes avec Lewis Hamilton au top du classement et George Russell troisième, séparé par Oscar Piastri.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 1