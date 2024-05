Williams et Sainz en discussions avancées pour 2025

L'avenir de Carlos Sainz fait l'objet de nombreuses spéculations depuis quelques semaines, alors qu'il est entendu que le pilote Ferrari est en possession d'une offre contractuelle pluriannuelle pour rejoindre Sauber/Audi dès 2025. La marque aux anneaux veut une décision rapide pour régler la question de ses pilotes et mettre en place des fondations solides dès que possible.

Carlos Sainz n'est pas dans le même état d'esprit et ne souhaite pas précipiter son choix, dans un contexte qui pouvait aussi ouvrir des opportunités éventuelles chez Red Bull et Mercedes. Les chances pour ces deux alternatives semblent cependant s'évanouir peu à peu, l'écurie championne du monde penchant pour une prolongation de Sergio Pérez avec un contrat d'un an, tandis que l'écurie de Brackley privilégierait une promotion d'Andrea Kimi Antonelli.

Motorsport.com peut confirmer que Carlos Sainz a entamé des discussions avec Williams pour savoir ce que l'écurie de Grove serait en mesure de lui proposer et connaître les ambitions réelles pour l'avenir. L'écurie a déjà scellé un contrat à long terme avec Alexander Albon, et son directeur James Vowles redouble d'efforts dans l'espoir de redresser plus rapidement les résultats de la structure.

L'un des atouts qui pourrait séduire Carlos Sainz serait l'accord moteur avec Mercedes, qui d'après certaines rumeurs laisserait déjà entrevoir des résultats prometteurs pour sa future unité de puissance 2026.

La semaine dernière dans le paddock d'Imola, James Vowles a souligné que son équipe faisait tout son possible pour hausser son rythme de progression en vue des prochaines années.

"La voiture 2025 est en soufflerie, c'est aussi simple que ça", a-t-il expliqué. "Et on fait ça pour prendre de l'avance en vue de 2026 et 2027. Tout au long de cette période, mon message restera le même : ce n'est pas que je me désintéresse de ces saisons [avant 2026], mais je veux que l'on réussisse à l'avenir. Et pour le faire, je dois prendre des décisions assez difficiles afin de transformer l'entreprise."

Alors que beaucoup imaginaient Carlos Sainz contraint d'accepter l'offre d'Audi en raison des portes se fermant chez Mercedes et Red Bull, il a laissé entendre à Monaco que la situation était en réalité différente.

"En coulisses, j'en sais plus", a-t-il prévenu. "Il y a des rumeurs et tout le reste, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais rien laisser filtrer. Je vais mettre toutes les options sur la table et prendre la bonne décision. Je peux vous dire qu'une fois que j'aurai pris ma décision, tout se passera très vite. Il s'agit de réunir tout ce dont j'ai besoin pour mon prochain contrat."