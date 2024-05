Sainz : "Je vais me donner tout le temps dont j'ai besoin"

Où ira Carlos Sainz l'an prochain ? La question revient régulièrement depuis l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 aux côtés de Charles Leclerc, à la place du pilote espagnol.

Depuis, les rumeurs vont bon train, mais l'option la plus sérieuse pour le Madrilène a toujours été la piste Audi, et ce même avant l'annonce de son départ de chez Ferrari. Ceci en raison du profil de ce dernier, dont l'expérience et le bagage technique seraient un atout précieux pour le constructeur allemand, qui inaugurera son aventure en F1 en 2026.

Mais la situation a évolué ces dernières semaines puisque Carlos Sainz a été évoqué à la fois chez Mercedes pour pallier le départ de Lewis Hamilton, mais aussi chez Red Bull, où il remplacerait Max Verstappen si ce dernier devait céder à l'appel de Toto Wolff et de Brackley.

Au final, s'il ne maîtrise évidemment pas tous les éléments du côté de Red Bull et Mercedes, Carlos Sainz a les cartes en main concernant son éventuelle arrivée chez Audi, et ce mouvement pourrait aussi avoir des répercussions sur d'autres pilotes, Pierre Gasly étant maintenant évoqué pour rejoindre l'équipe de la marque d'Ingolstadt en cas de refus de l'actuel pilote Ferrari. Interrogé à ce sujet avant le Grand Prix de Monaco, l'Espagnol insiste sur le fait qu'il lui faut encore prendre le temps de réfléchir à sa situation.

"Je pense que tout le monde dépend de tout le monde", a-t-il commenté en évoquant la situation d'attente actuelle. "Je pense que, oui, je n'ai pas encore pris ma décision. Je ne sais pas où je vais courir l'année prochaine. Je n'ai pas encore fixé de date limite. Je ne sais pas faire avec les deadlines."

"Mais je peux vous dire que c'est une décision tellement importante à ce stade de ma carrière que je veux y réfléchir attentivement. Parce que je vais avoir 30 ans cette année et que le prochain projet [dans lequel je m'impliquerai] sera un projet que je veux vraiment faire fonctionner. Je vais donc me donner tout le temps dont j'ai besoin."

Carlos Sainz veut prendre le temps de prendre la bonne décision pour 2025 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

S'il veut prendre son temps, il est de notoriété que le temps presse pour Audi, qui veut confirmer rapidement l'identité de son pilote de pointe, après avoir annoncé Nico Hülkenberg dans ses rangs à partir de la saison prochaine. Donc si les deadlines ne sont pas une priorité pour Sainz, elles le sont pour les équipes. Interrogé sur le risque de manquer une opportunité, le pilote espagnol n'a pas semblé plus inquiet que cela, affirmant "en savoir plus".

"[Je suis] en coulisses, j'en sais plus", continue-t-il. "Il y a des rumeurs et tout le reste, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais rien laisser filtrer. Je vais mettre toutes les options sur la table et prendre la bonne décision. Je peux vous dire qu'une fois que j'aurai pris ma décision, tout se passera très vite. Il s'agit de réunir tout ce dont j'ai besoin pour mon prochain contrat."

Avant le Grand Prix de Monaco, Carlos Sainz occupe la cinquième place du championnat, lui qui compte une victoire cette année, décrochée en Australie.