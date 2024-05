Haas confirme la piste Ocon mais "ne ferme la porte à personne"

On ne le répétera sans doute jamais assez, le marché des transferts en Formule 1 est actuellement très mouvant avec une situation qui évolue très vite dans plusieurs directions. Les discussions entre Carlos Sainz et Williams, révélées jeudi soir à Monaco, en sont une preuve supplémentaire et viennent d'ailleurs remuer un peu plus le champ des possibilités.

Sans pilote encore confirmé pour l'année prochaine, Haas est également l'un des acteurs de ce marché. Comme Motorsport.com l'a révélé en début de semaine, Esteban Ocon discute avec l'équipe américaine alors qu'il est en fin de contrat chez Alpine. Une piste désormais ouvertement confirmée par Ayao Komatsu, qui prend toutefois soin de maintenir largement ouvert son éventail d'options.

"Nous discutons également avec l'autre pilote français", fait savoir le directeur de Haas, sans citer directement le nom de Pierre Gasly. "Il n'y a aucune raison que je ferme la porte à ce stade. Donc quiconque vient nous voir et ayant un intérêt pour nous, je ne ferme la porte à personne. Alors oui, Esteban est l'un d'entre eux. Mais un parmi tant d'autres."

"Ce n'est pas comme si nous attendions sans raison ou comme si nous nous précipitions sans raison", ajoute le Japonais quant à la position de son écurie sur le marché. "Nous avons notre calendrier en ce qui concerne l'évaluation de certaines choses. Bien sûr, il faut savoir jouer le jeu, et j'essaie de bien le jouer. Nous verrons."

Septième du championnat constructeurs avec quatre entrées dans les points depuis le début de la saison, Haas a retrouvé des couleurs en 2024 et, sportivement, son attractivité est en hausse en dépit de son image d'écurie de milieu voire fond de grille. "J'en suis très heureux", admet Ayao Komatsu. "Bien sûr, les résultats sportifs comptent pour tout le monde."

"Notre objectif est clair", précise-t-il quant au profil recherché. "Nous avons besoin de quelqu'un qui donne une référence, puis un bon retour technique, et qui s'engage à développer la voiture avec nous, ainsi qu'à développer l'équipe. Cet objectif est clair dès le départ. Ensuite, bien sûr, lorsque je parle à un pilote, j'essaie d'évaluer s'il est apte à avoir ce profil."

Nico Hülkenberg recruté par Audi et Kevin Magnussen étant en fin de contrat, Haas pourrait devoir renouveler l'intégralité de son duo en 2025. Aux côtés du profil expérimenté recherché par Ayao Komatsu, le jeune Oliver Bearman fait toujours figure de candidat bien placé.

Propos recueillis par Filip Cleeren