Ricciardo "excité de rouler à nouveau" à Monaco

Alors que les pilotes de F1 retrouvent ce week-end le cadre prestigieux et atypique du Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo arrive dans la Principauté avec une satisfaction toute particulière. Il y a un an en effet, le pilote australien a suivi l'épreuve en tant que spectateur, pilote de réserve et ambassadeur de luxe pour Red Bull après la fin de sa collaboration plutôt abrupte avec McLaren à la fin de la saison 2022.

Ricciardo a ensuite réintégré la grille à partir de l'été 2023 en Hongrie, en remplacement de Nyck de Vries chez AlphaTauri – aujourd'hui VCARB –, et s'apprête ce week-end à retrouver les sensations que procure le pilotage d'une monoplace dans les rues de Monaco.

"Je me souviens d'avoir regardé la piste [l'an passé] du dessus de la pitlane", se remémore Daniel Ricciardo. "Quand vous êtes là-haut, vous pouvez voir le dernier secteur, la chicane après la Piscine. Je me souviens être resté là avec Christian [Horner], je ne sais pas si c'était avant ou après les qualifications, et je crois qu'il m'a dit 'ça te manque, n'est-ce pas ?'"

"J'ai alors répondu que oui, j'étais vraiment jaloux de ces gars qui s'apprêtent à prendre le départ. D'une certaine manière, je me sentais beaucoup moins stressé que lorsque je suis assis [dans la voiture], mais il y avait une telle envie, le sentiment de piloter ici et d'avoir l'opportunité de pousser une voiture à la limite est tellement effrayant, beau, fou et intense. C'est l'une des plus belles expériences de la vie. Il est difficile d'égaler un tel sentiment. Je suis vraiment excité à l'idée d'avoir à nouveau cette opportunité, c'est la chose la plus cool."

Daniel Ricciardo a vécu de grands moments à Monaco, dont une victoire en 2018.

Daniel Ricciardo garde un lien particulier avec Monaco, lui qui s'est imposé sur ce circuit en 2018, et qui y a signé la pole position à deux reprises, lors de sa grande époque Red Bull. Le natif de Perth n'a pas connu la même réussite avec Renault (9e en 2019), et a vécu deux éditions vraiment difficiles avec McLaren : 12e en 2021, 13e en 2022 pour sa dernière apparition ici.

"J'ai connu de nombreuses années fastes ici avec Red Bull", continue-t-il. "Et, en fait, l'année où j'étais chez Renault, j'ai eu de bonnes qualifications. Mais les qualifications avec McLaren n'étaient pas bonnes. Vous savez que si vous vous qualifiez mal, le week-end est pratiquement terminé. On ne peut pas être très optimiste sur un circuit qui ne permet pas les dépassements. C'est pourquoi la qualification est une sensation si forte ici, et quand vous faites le tour, c'est un sentiment de folie, de folie et d'extase. J'aborde le week-end avec l'excitation de piloter à nouveau sur ce circuit, je suis content de revenir ici."

Daniel Ricciardo entend bien marquer ses premiers points en course ce week-end. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo aura surtout à cœur de marquer des points en course, ce qui ne lui est pas arrivé depuis le début de la saison, les cinq unités à son compteur ayant été obtenues grâce à sa quatrième place lors du sprint à Miami. Dominé par son équipier Yuki Tsunoda, qui s'est lui classé à quatre reprises dans le top 10 depuis le début de la saison, dont une 10e place il y a une semaine à Imola, l'Australien garde confiance.

"Nous avons battu nos principaux rivaux [à Imola], évidemment Stroll est passé devant nous, mais au moins nous savons que nous sommes fermement à la lutte dans le top 6", conclut-il. "Évidemment, ce n'est pas moi qui ai marqué les points, je suis donc naturellement un peu déçu, mais notre état d'esprit dans l'équipe est que nous sommes maintenant à notre place, et je pense que c'est le début de quelque chose qui s'annonce beaucoup plus grand pour nous à l'avenir."

Propos recueillis par Haydn Cobb